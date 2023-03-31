Бригада Нацгвардии "Красная Калина" показала атаку по целям ВС РФ (видео)

Бойцы экипажа мобильной огневой группы за несколько месяцев уничтожили 3 БПЛА и наземные цели противника.

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Бойцы штурмовой бригады Национальной Гвардии "Красная калина" отработали по наземным целям российских захватчиков. В Telegram "Гвардии наступление" 31 марта опубликовали соответствующее видео.

Бойцы экипажа мобильной огневой группы отработали и по воздушным целям. Ими также осуществляется прикрытие пехоты.

Результаты работы защитников оказались очень успешными. Через несколько месяцев бойцам этой группы удалось уничтожить 3 БПЛА и наземные цели противника.

"Выстоим и вернем наши земли! Все будет Украина!" — говорится в сообщении.

Фокус 29 марта сообщал, что бойцы ВСУ уничтожили российский миномет "Тюльпан". На видео зафиксировано, как загорается самоходный миномет. Через несколько секунд происходит еще один взрыв. Впоследствии пламя охватывает всю технику. На смену огню приходит белый дым, полностью окутывающий уничтоженный в результате удара "Тюльпан".

Также 30 марта полковник Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск ВС Украины, сообщил, что ВСУ уничтожили новейшую российскую станцию РЭБ "Стриж". Ликвидация техники произошла на Лиманско-Купянском направлении. Он добавил, что в следующие несколько недель российская армия будет сосредоточивать свои силы и ресурсы именно на этом направлении. Противник уже сейчас наносит именно на этом участке особо сильные артиллерийские удары. Только за последние сутки ВС РФ 301 раз наносили удары разными типами артиллерии в этом направлении.

Украинские защитники разбили вражеские БМП в Луганской области. Пограничники сумели оперативно определить с помощью беспилотников местонахождение российских войск. Украинские противотанковые расчеты получили координаты соответствующего расположения вражеского мотострелкового подразделения и нанесли соответствующий удар. Аэроразведка мгновенно отправила им данные.