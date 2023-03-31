Бригада Нацгвардії "Червона Калина" показала атаку по цілях ЗС РФ (відео)

Бійці екіпажу мобільної вогневої групи за кілька місяців знищили 3 БПЛА та наземні цілі противника.

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Бійці штурмової бригади Національної Гвардії "Червона калина" відпрацювали по наземних цілях російських загарбників. У Telegram "Гвардії наступ" 31 березня опублікували відповідне відео.

Бійці екіпажу мобільної вогневої групи відпрацювали й по повітряних цілях. Ними також здійснюється прикриття піхоти.

Результати роботи захисників виявилися дуже успішними. За кілька місяців бійцям цієї групи вдалось знищити 3 БПЛА та наземні цілі противника.

"Вистоїмо та повернемо наші землі! Все буде Україна!" — йдеться у повідомленні.

Фокус 29 березня повідомляв, що бійці ЗСУ знищили російський міномет "Тюльпан". На відео зафіксовано, як спалахує самохідний міномет. За кілька секунд стається ще один вибух. Згодом полум'я охоплює усю техніку. На зміну вогню приходить білий дим, який повністю огортає знищений внаслідок удару "Тюльпан".

Також 30 березня полковник Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗС України, повідомив, що ЗСУ знищили новітню російську станцію РЕБ "Стриж". Ліквідація техніки відбулася на Лимансько-Куп'янському напрямку. Він додав, що в наступні кілька тижнів російська армія зосереджуватиме свої сили та ресурси саме на цьому напрямку. Супротивник уже зараз завдає саме на цій ділянці особливо сильних артилерійських ударів. Тільки за останню добу ЗС РФ 301 раз завдавали ударів різними типами артилерії на цьому напрямку.

Українські захисники розбили ворожі БМП в Луганській області. Прикордонники зуміли оперативно визначити за допомогою безпілотників місце перебування російських військ. Українські протитанкові розрахунки отримали координати відповідного розташування ворожого мотострілецького підрозділу та завдали відповідного удару. Аеророзвідка миттєво відправила їм дані.