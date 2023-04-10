Українські захисники збили російський вертоліт Мі-24 під Авдіївкою, — ЗСУ

За інформацією представників 110 ОМБр, ворог не залишає спроби наступу на Авдіївському напрямку, але зазнає великих втрат у живій силі та військовій техніці.

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У понеділок, 10 квітня, бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський вертоліт Мі-24. Про це повідомили сьогодні на офіційній сторінці бригади у Facebook.

Військовослужбовці заявили, що цього дня ворог зазнав нищівних втрат на Авдіївському напрямку.

"Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий вертоліт Мі-24. Ворог не залишає спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, однак отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку. Вірте в ЗСУ!" — вказано в повідомленні бригади.

Кількість екіпажу збитого Мі-24 та його подальша доля досі невідомі.

Вертоліт Мі-24

Російський ударний вертоліт Мі-24 є важкоброньованим транспортно-бойовим спеціалізованим вертольотом, який використовується для транспортування піхоти, проте його ключове бойове завдання — знищення броньованої та неброньованої військової техніки та виконання іншого розширеного кола завдань для сухопутних військ.

Екіпаж бойового Мі-24, згідно з характеристиками, становить 3 особи, водночас вертоліт може перевозити до 8 пасажирів.

Нагадаємо, 1 квітня артилеристи й аеророзвідники 14-ї окремої механізованої бригади ім. князя Романа Великого розповіли, як змогли знищити із самохідної гаубиці M109 Palladin ворожий вертоліт у момент зльоту.

Наприкінці лютого на озброєнні ЗСУ з'явився багатоцільовий вертоліт UH-60 Black Hawk. У ГУР показали фотографії пілотів-розвідників на бойових вертольотах після виконання завдання.