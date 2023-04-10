Украинские защитники сбили российский вертолет Ми-24 под Авдеевкой, — ВСУ

По информации представителей 110 ОМБр, враг не оставляет попытки наступления на Авдеевском направлении, но несет большие потери в живой силе и военной технике.

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В понедельник, 10 апреля, бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили российский вертолет Ми-24. Об этом сообщили сегодня на официальной странице бригады в Facebook.

Военнослужащие заявили, что в этот день враг понес сокрушительные потери на Авдеевском направлении.

"Сегодня военнослужащие нашей бригады уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Враг не оставляет попытки наступательных действий на Авдеевском направлении, однако получает достойный отпор, большие потери в живой силе и уничтоженную технику. Верьте в ВСУ!" – указано в сообщении бригады.

Количество экипажа сбитого Ми-24 и их дальнейшая судьба неизвестны.

Вертолет Ми-24

Российский ударный вертолет Ми-24 представляет собой тяжелобронированный транспортно-боевой специализированный вертолет, который используется для транспортировки пехоты, однако его ключевая боевая задача — уничтожение бронированной и небронированной военной техники и выполнение другого расширенного круга задач для сухопутных войск.

Экипаж боевого Ми-24, согласно характеристикам, составляет 3 человека, при этом вертолет может перевозить до 8-ми пассажиров.

Напомним, 1 апреля артиллеристы и аэроразведчики 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого рассказали, как смогли уничтожить из самоходной гаубицы M109 Palladin вражеский вертолет в момент взлета.

В конце февраля на вооружении ВСУ появился многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk. В ГУР показали фотографии пилотов-разведчиков на боевых вертолетах после выполнения задачи.