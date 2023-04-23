ВСУ уничтожили российский Ми-24, — Генштаб

Кроме того, украинским военным удалось уничтожить четыре беспилотника оккупантов: два разведывательных и два дрона-камикадзе.

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В эти сутки украинским военным удалось сбить вертолет Ми-24 и четыре беспилотника оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба Украины.

"Сегодня наши воины сбили 1 вражеский вертолет Ми-24", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что украинским военным удалось уничтожить 4 беспилотника оккупантов, среди которых были и разведывательные, и камикадзе.

ВСУ уничтожили вертолет оккупантов

"2 разведывательных — "Орлан-10" и "Zala", а также 2 дрона-камикадзе типа "Ланцет", — добавили в Генштабе.

Вертолет Ми-24

Российский ударный вертолет Ми-24 стоимостью 12 миллионов долларов используется для транспортировки пехоты, однако его ключевая боевая задача — уничтожение бронированной и небронированной военной техники и выполнение другого расширенного круга задач для сухопутных войск.

Экипаж боевого Ми-24, согласно характеристикам, составляет 3 человека, при этом вертолет может перевозить до 8-ми пассажиров.

20 апреля спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что осенью и зимой этого года украинская ПВО уничтожила 1,5 тысячи воздушных целей врага.

10 апреля бойцы 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко сбили российский вертолет Ми-24 под Авдеевкой.

1 апреля артиллеристы и аэроразведчики 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого рассказали, как смогли уничтожить из самоходной гаубицы M109 Palladin вражеский вертолет в момент взлета.