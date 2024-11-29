Збиток на 1 млрд гривень: FPV-дрони ГУР спалили дорогу РЛС "Зоопарк" (відео)

Воїни підрозділу "Крила", що входить до департаменту активних дій Головного управління Міноборони України, знищили дорогий радіолокаційний комплекс Збройних сил Російської Федерації "Зоопарк" за допомогою FPV-дронів. Відповідне відео опублікувала прес-служба ГУР.

Знищення РЛС "Зоопарк"

У публікації йдеться, що російську РЛС "Зоопарк-1" вразили чотири далекобійні FPV-дрони вартістю 100 тисяч гривень. При цьому вартість самої станції оцінюється приблизно в 1 мільярд гривень.

"Співвідношення — 1:10 000", — підкреслили в розвідувальному відомстві.

Судячи з оприлюдненого відео, після перших ударів окупанти спробували втекти, однак це їм не вдалося, і дорога РЛС "Зоопарк-1" згоріла серед поля.

Нагадаємо, "Зоопарк" — це російська контрбатарейна РЛС, призначена для розвідки і коригування вогню артилерії. Вона також може відстежувати траєкторії польоту боєприпасів і обчислювати позиції ствольної артилерії та РСЗВ.

Раніше прикордонники бригади "Помста" знищили одну з таких радіолокаційних станцій у Донецькій області, скинувши на неї боєприпас із безпілотника українського виробництва Vampire.