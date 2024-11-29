Ущерб на 1 млрд гривен: FPV-дроны ГУР сожгли дорогостоящую РЛС "Зоопарк" (видео)

Украинские защитники из подразделения "Крила" ударили по российской радиолокационной станции четырьмя БПЛА стоимостью 100 тысяч гривен.

Воины подразделения "Крила", входящего в департамент активных действий Главного управления Минобороны Украины, уничтожили дорогостоящий радиолокационный комплекс Вооруженных сил Российской Федерации "Зоопарк" с помощью FPV-дронов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР.

Уничтожение РЛС "Зоопарк"

В публикации говорится, что российскую РЛС "Зоопарк-1" поразили четыре дальнобойных FPV-дрона стоимостью 100 тысяч гривен. При этом стоимость самой станции оценивается примерно в 1 миллиард гривен.

"Соотношение — 1:10 000", — подчеркнули в разведывательном ведомстве.

Судя по обнародованному видео, после первых ударов оккупанты попытались убежать, однако это им не удалось, и дорогостоящая РЛС "Зоопарк-1" сгорела среди поля.

Напомним, "Зоопарк" — это российская контрбатарейная РЛС, предназначенная для разведки и корректировки огня артиллерии. Она также может отслеживать траектории полета боеприпасов и вычислять позиции ствольной артиллерии и РСЗО.

Ранее пограничники бригады "Помста" уничтожили одну из таких радиолокационных станций в Донецкой области, сбросив на нее боеприпас с беспилотника украинского производства Vampire.