Скорректировать дрон или ракету уже невозможно: ВС РФ прибегли к новой тактике защиты кораблей в Крыму
Российские оккупанты начали прятать свои корабли выдавая их за металлолом и изменили время их перестановки с места на место.
Российские оккупанты придумали новый способ, как уберечь свои суда в оккупированном Крыму от налетов украинских дронов и ракет. Они начали их переставлять с места на место прямо во время воздушной тревоги. Об этом сообщают в телеграм-канале "Крымский ветер".
"Следует отметить новую тактику Черноморского флота России. Ранее они переставляли корабли в темное время суток — рано утром или поздно вечером. Теперь просто во время атаки, когда скорректировать ракету или дрон уже невозможно", — говорится в сообщении.
Местные жители также отмечают, что российские оккупанты начали прятать свои корабли выдавая их за металлолом. Корабли, которые на плаву, маскируют между списанным железом "Вторчермета" на причале в Инкермане.
Так, местные заметили там пришвартованный малый противолодочный корабль проекта 1124М "Альбатрос-М". Во время атаки ВСУ 27 ноября его переставили в другую бухту.
"У причала "Вторчермета" обычно стоят списанные корабли и суда, которые режут на металл. Швартуя там боевые корабли ЧФ России стремится вывести их из-под удара. В прошлом месяце там были пришвартованы минные тральщики. Свежая краска выдавала, что они не под распил", — пишет "Крымский ветер".
Напомним, что 29 ноября в оккупированном Крыму прогремели взрывы, на месте которых образовался столб густого бело-серого дыма. В соцсетях сообщили о поражении ВСУ комплекса С-400 россиян.