Скорегувати дрон чи ракету вже неможливо: ЗС РФ вдалися до нової тактики захисту кораблів в Криму

Російські окупанти почали переховувати свої кораблі видаючи їх за металобрухт та змінили час їхнього переставляння з місця на місце.

Російські окупанти вигадали новий спосіб, як вберегти свої судна в окупованому Криму від нальотів українських дронів та ракет. Вони почали їх переставляти з місця на місце просто під час повітряної тривоги. Про це повідомляють в телеграм-каналі "Крымский ветер".

"Слід відзначити нову тактику Чорноморського флоту Росії. Раніше вони переставляли кораблі у темний час доби – рано-вранці чи пізно ввечері. Тепер просто під час атаки, коли скоригувати ракету або дрон вже неможливо", — йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі також зазначають, що російські окупанти почали переховувати свої кораблі видаючи їх за металобрухт. Кораблі, які на плаву, маскують між списаним залізяччям "Вторчермета" на причалі в Інкермані.

Причал "Вторчермету" в Криму

Так, місцеві помітили там пришвартований малий протичовновий корабель проєкту 1124М "Альбатрос-М". Під час атаки ЗСУ 27 ​​листопада його переставили в іншу бухту.

"Біля причалу "Вторчермета" зазвичай стоять списані кораблі та судна, які ріжуть на метал. Швартуючи там бойові кораблі ЧФ Росії прагне вивести їх з-під удару. Минулого місяця там були пришвартовані мінні тральщики. Свіжа фарба видавала, що вони не під розпил", — пише "Крымский ветер".

Нагадаємо, що 29 листопада в окупованому Криму пролунали вибухи, на місці яких утворився стовп густого біло-сірого диму. В соцмережах повідомили про ураження ЗСУ комплексу С-400 росіян.