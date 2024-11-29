"Подейкують, приліт туди, де стояв С-400 росіян": в окупованому Криму пролунали вибухи (відео)

Місцева влада пише про вибух "вибухнебезпечного" предмета, і що ситуація перебуває під контролем.

В окупованому Криму після 11 години ранку 29 листопада пролунав вибух. Після цього на місці влучання здійнявся величезний стовп густого біло-сірого диму. В мережі повідомляють, що ймовірно було атаковано місце базування установки С-400 ППО ЗС РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Крим. Подейкують, приліт туди, де стояв С-400 росіян", — написав він.

Місцева влада пише про вибух "вибухнебезпечного" предмета, і що ситуація перебуває під контролем. Про це повідомив губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

"Бачу ваші повідомлення про заходи, які проводять екстрені служби на північній стороні міста. В цей час правоохоронними органами перевіряється інформація про виявлення можливого вибухонебезпечного предмета. Ситуація під контролем. Прошу зберігати спокій і довіряти тільки офіційній інформації", — написав Развожаєв.

Поки що офіційно українська сторона не коментувала удари по Криму сьогодні, 29 листопада.

Нагадаємо, що в окупованому Криму зранку, 27 листопада, було гучно. Окупанти повідомляють про ракетну атаку на військовий аеродром в Бельбеку та Саках. Місцеві жителі пишуть, що в небі зафіксували близько 4 десятків БпЛА. Також на півострові в очікуванні ударів "Нептунів".