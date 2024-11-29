"Поговаривают, прилет туда, где стоял С-400 россиян": в оккупированном Крыму прогремели взрывы (видео)

Местные власти пишут о взрыве "взрывоопасного" предмета, и что ситуация находится под контролем.

В оккупированном Крыму после 11 часов утра 29 ноября прогремел взрыв. После этого на месте попадания совершался огромный столб густого бело-серого дыма. В сети сообщают, что вероятно было атаковано место базирования установки С-400 ПВО ВС РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Крым. Поговаривают, прилет туда, где стоял С-400 россиян", — написал он.

Местные власти пишут о взрыве "взрывоопасного" предмета, и что ситуация находится под контролем. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Вижу ваши сообщения о мероприятиях, которые проводят экстренные службы на северной стороне города. В настоящее время правоохранительными органами проверяется информация об обнаружении возможного взрывоопасного предмета. Ситуация под контролем. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", — написал Развожаев.

Пока что официально украинская сторона не комментировала удары по Крыму сегодня, 29 ноября.

Напомним, что в оккупированном Крыму утром, 27 ноября, было громко. Оккупанты сообщают о ракетной атаке на военный аэродром в Бельбеке и Саках. Местные жители пишут, что в небе зафиксировали около 4 десятков БпЛА. Также на полуострове в ожидании ударов "Нептунов".