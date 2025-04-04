ВС РФ изменили тактику ударов "Шахедами" по Украине: почему они стали опаснее

В последнее время Вооруженные силы Российской Федерации применяют против Украины ударные беспилотники "Шахед", направляя их стаями. Кроме того, вражеские дроны меняют высоты пролетов.

Related video

Об этом рассказал украинский эксперт в области авиации, РЭБ и связи Анатолий Храпчинский в интервью "АрміяInform". По его словам, стаи БПЛА запрограммированы так, чтобы на определенном подлетать к объекту и атаковать его с разных направлений.

"Хочу сразу отметить, что определение "стая" относительно новых тактических действий захватчиков более точно, чем "рой Шахедов". Ведь предполагается, что сформированные в рой дроны они обмениваются между собой какой-то информацией и определяют цель атаки", — подчеркнул эксперт.

Чтобы эта тактика стала возможной, РФ существенно нарастила производство "Шахедов" и увеличила количество пусковых площадок. Таким образом враг существенно нагружает силы противовоздушной обороны Украины.

Анатолий Храпчинский также указал на еще одну тенденцию — дроны РФ меняют высоты пролетов, из-за чего их сложнее обнаружить обычными радиолокационными системами. Как правило, это небольшие беспилотники из композитных материалов.

По словам эксперта, чтобы эффективно противостоять новой тактике врага, нужно автоматизировать процессы уничтожения стай "Шахедов". Речь идет об обнаружении БПЛА на подходе и перехвате за счет автоматических средств поражения. Для этого можно использовать зенитные дроны или малые зенитные ракеты. Среди прочих мер – создание дополнительных мобильных огневых групп и развитие радиолокационных систем.

"Но, опять же, нужно масштабировать эти возможности, и это нужно делать как можно скорее, потому что мы видим, что враг уже строит дополнительные стартовые площадки, которые позволят ему существенно нагружать нашу противовоздушную оборону", — отметил Анатолий Храпчинский.

Напомним, операторы Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ходе российского обстрела 29 марта применили экспериментальный дрон против "Шахедов", разработанный совместно с международными партнерами.

Также сообщалось, что РФ модернизировала дроны-камикадзе "Шахед" и оснастила их искусственным интеллектом. Модернизированные БПЛА могут распознавать цели и сами охотиться на электростанции.