ЗС РФ змінили тактику ударів "Шахедами" по Україні: чому вони стали небезпечнішими

Останнім часом Збройні сили Російської Федерації застосовують проти України ударні безпілотники "Шахед", направляючи їх зграями. Крім того, ворожі дрони змінюють висоти прольотів.

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Про це розповів український експерт у галузі авіації, РЕБ і зв'язку Анатолій Храпчинський в інтерв'ю "АрміяInform". За його словами, зграї БПЛА запрограмовані так, щоб на певному підльоті підлітати до об'єкта і атакувати його з різних напрямків.

"Хочу одразу зазначити, що визначення "зграя" щодо нових тактичних дій загарбників є більш точним, ніж "рій Шахедів". Адже передбачається, що сформовані в рій дрони вони обмінюються між собою якоюсь інформацією і визначають мету атаки", — наголосив експерт.

Щоб ця тактика стала можливою, РФ суттєво наростила виробництво "Шахедів" і збільшила кількість пускових майданчиків. Таким чином ворог суттєво навантажує сили протиповітряної оборони України.

Анатолій Храпчинський також вказав на ще одну тенденцію — дрони РФ змінюють висоти прольотів, через що їх складніше виявити звичайними радіолокаційними системами. Як правило, це невеликі безпілотники з композитних матеріалів.

За словами експерта, щоб ефективно протистояти новій тактиці ворога, потрібно автоматизувати процеси знищення зграй "Шахедів". Йдеться про виявлення БПЛА на підході та перехоплення за рахунок автоматичних засобів ураження. Для цього можна використовувати зенітні дрони або малі зенітні ракети. Серед інших заходів — створення додаткових мобільних вогневих груп і розвиток радіолокаційних систем.

"Але, знову ж таки, потрібно масштабувати ці можливості, і це потрібно робити якнайшвидше, тому що ми бачимо, що ворог уже будує додаткові стартові майданчики, які дадуть йому змогу суттєво навантажувати нашу протиповітряну оборону", — зазначив Анатолій Храпчинський.

Нагадаємо, оператори Головного управління розвідки Міністерства оборони України під час російського обстрілу 29 березня застосували експериментальний дрон проти "Шахедів", розроблений спільно з міжнародними партнерами.

Також повідомлялося, що РФ модернізувала дрони-камікадзе "Шахед" і оснастила їх штучним інтелектом. Модернізовані БПЛА можуть розпізнавати цілі й самі полювати на електростанції.