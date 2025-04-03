"Шахедов" становится все больше: как Россия установила рекорд по атакам на гражданские объекты

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Так называемый глава МИД России Сергей Лавров заявил, что советнику Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Уолтцу был передан список объектов, которые якобы атаковала Украина во время "30-дневного прекращения огня". Также так называемый глава МИД России отметил, что Москва "продолжает придерживаться соглашения, несмотря на нарушения со стороны Киева".

... "продолжает придерживаться соглашения, несмотря на нарушения со стороны Киева"...

Здесь два момента... Первый. Я как-то так и не видел нигде в открытых источниках содержания документа о "30-дневном прекращении огня", кроме как определенных устных заявлений, которые между собой различаются по конкретике... То есть договоренности сейчас заключаются на словах? Ну, в таком случае мы идем путем еще более феерическим, чем с Будапештским меморандумом.

Второй момент — в марте был установлен абсолютный рекорд применения Россией по Украине дронов Shahed-136, "Гербера" и других — 4 196! Четыре тысячи сто девяносто шесть!

Абсолютный рекорд за все время полномасштабного вторжения!

При этом интересна хронология и динамика налетов. В первую неделю марта РОВ применили 903 дрона, во вторую — 840, в третью — 1 109, а в четвертую неделю марта были применены рекордные уже в недельном исчислении — 1 344 дрона! То есть о каком прекращении огня идет речь, если Россия не только в течение всего марта продолжала удары по тыловой Украине, гражданским объектам, терроризируя и убивая гражданское население, но и наращивала, особенно со второй половины марта, этот террор!

Говорить можно что угодно, но язык цифр и фактов неоспорим.

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