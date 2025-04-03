"Шахедів" стає все більше: як Росія встановила рекорд з атак на цивільні об'єкти

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Так званий глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що раднику Дональда Трампа з національної безпеки Майклу Волтцу був переданий список об’єктів, які нібито атакувала Україна під час "30-денного припинення вогню". Також так званий глава МЗС Росії зауважив, що Москва "продовжує дотримуватися угоди, незважаючи на порушення з боку Києва".

…"продовжує дотримуватися угоди, незважаючи на порушення з боку Києва"…

Тут два моменти… Перший. Я якось так і не бачив ніде у відкритих джерелах змісту документа про "30-денне припинення вогню", окрім як певних усних заяв, які між собою різняться за конкретикою… Тобто домовленості зараз укладаються на словах? Ну, в такому випадку ми йдемо шляхом ще більш феєричним, ніж із Будапештським меморандумом.

Другий момент — у березні був встановлений абсолютний рекорд застосування Росією по Україні дронів Shahed-136, "Гербера" та інших — 4 196! Чотири тисячі сто дев’яносто шість!

Абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення!

Водночас цікава хронологія і динаміка нальотів. У перший тиждень березня РОВ застосували 903 дрони, у другий — 840, у третій — 1 109, а в четвертий тиждень березня були застосовані рекордні вже в тижневому обчисленні — 1 344 дрони! Тобто про яке припинення вогню йдеться, якщо Росія не тільки протягом усього березня продовжувала удари по тиловій Україні, цивільних об’єктах, тероризуючи й вбиваючи цивільне населення, але й нарощувала, особливо з другої половини березня, цей терор!

Говорити можна що завгодно, але мова цифр і фактів незаперечна.

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