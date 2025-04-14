Яхта экс-президента РФ Медведева неожиданно сменила название и направляется в сторону США, — The Moscow Times

74-метровая яхта "Вселенная" стоимостью 100 миллионов долларов, владение которой приписывают заместителю председателя Совета безопасности РФ и экс-президенту России Дмитрию Медведеву, внезапно сменила название на связанное с фильмами о Джеймсе Бонде Casino Royale, а затем покинула российские воды. На ней есть кабинет Медведева и налаженная спецсвязь.

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О неожиданной смене названия и направлении движения яхты рассказало издание The Moscow Times 14 марта.

Как сообщает издание, яхта, вероятно, могла быть продана. Ранее "Вселенная" была в пользовании сыновей Медведева и бывшего министра энергетики РФ Игоря Юсуфова — Ильи Медведева и Максима Юсуфова. Собственность приписывали самому экс-президенту России, хотя некоторые источники утверждают, что судно принадлежит семье Юсуфовых, несмотря на то, что бывший глава Кремля и сам им пользуется.

Отслеживать движение судна можно в онлайн-режиме, поскольку оно перемещается с включенным транспондером. Там также содержится информация о яхте, из которой следует, что она движется под флагом Каймановых островов, а сама была построена в 2018 году.

На борту, по данным, которые собрало издание, у бывшего президента России есть обустроенный собственный кабинет и налаженная спецсвязь. Часто яхту видели в сопровождении кораблей ВМФ, когда она двигалась по российским территориальным водам.

Яхта движется через Гибралтар и Мадейру, готовясь, вероятно, к трансатлантическому переходу в США. Пункт назначения судна — US PBI — район Норд Палм Бич, расположенный неподалеку от Майами.

Сообщается также, что яхта "Вселенная" в 2020 году не менее 72 дней провела в порту Сочи. Через два года, в 2022, она срочно покинула итальянский порт, где находилась в течение некоторого времени, чтобы избежать ареста, и через Стамбул вернулась обратно в Сочи.

Судно должно прибыть в пункт назначения утром 27 апреля, как свидетельствуют данные с онлайн-радаров. О том, кто находится на судне и с какой целью направляется в США, пока не сообщается.

В то же время Дмитрию Медведеву приписывают также владение другой яхтой — судном под названием Hurry Up. Экс-президент РФ приобрел ее за 4 миллиона долларов в Великобритании, которую перед этим угрожал "разбомбить".

Напомним, ранее Медведев пригрозил странам НАТО войной из-за отправки миротворцев в Украину. Об этом Фокус писал 16 марта.

Перед этим политик призвал усилить атаки по Украине, поскольку украинцы "все еще сопротивляются". Об этом стало известно 5 марта.