Яхта експрезидента РФ Медведєва несподівано змінила назву та прямує у бік США, — The Moscow Times

74-метрова яхта "Вселенная" вартістю 100 мільйонів доларів, володіння якою приписують заступнику голови Ради безпеки РФ та експрезиденту Росії Дмитру Медведєву, раптово змінила назву на пов'язану з фільмами про Джеймса Бонда Casino Royale, а тоді покинула російські води. На ній є кабінет Медведєва та налагоджений спецзв'язок.

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Про несподівану зміну назви та напрямок руху яхти розповіло видання The Moscow Times 14 березня.

Як повідомляє видання, яхта, ймовірно, могла бути проданою. Раніше "Вселенная" була у користуванні синів Медведєва та колишнього міністра енергетики РФ Ігоря Юсуфова — Ільї Медведєва та Максима Юсуфова. Власність приписували самому експрезиденту Росії, хоча деякі джерела стверджують, що судно належить сім'ї Юсуфових, попри те, що колишній очільник Кремля і сам ним послуговується.

Відстежувати рух судна можна в онлайн-режимі, оскільки воно переміщується з увімкненим транспондером. Там також міститься інформація щодо яхти, з якої випливає, що вона рухається під прапором Кайманових островів, а сама була збудована у 2018 році.

На борту, за даними, які зібрало видання, у колишнього президента Росії є облаштований власний кабінет та налагоджений спецзв'язок. Часто яхту бачили у супроводі кораблів ВМФ, коли вона рухалася російськими територіальними водами.

Яхта рухається через Гібралтар та Мадейру, готуючись, ймовірно, до трансатлантичного переходу у США. Пункт призначення судна — US PBI — район Норд Палм Біч, що розташований неподалік від Маямі.

Повідомляється також, що яхта "Вселенная" у 2020 році не менше 72 днів провела в порту Сочі. Через два роки, у 2022, вона терміново покинула італійський порт, де перебувала упродовж деякого часу, аби уникнути арешту, і через Стамбул повернулася назад до Сочі.

Судно має прибути до пункту призначення вранці 27 квітня, як свідчать дані з онлайн-радарів. Про те, хто перебуває на судні та з якою метою прямує до США, наразі не повідомляється.

Водночас Дмитру Медведєву приписують також володіння іншою яхтою — судном під назвою Hurry Up. Експрезидент РФ придбав її за 4 мільйони доларів у Великій Британії, яку перед цим погрожував "розбомбити".

Нагадаємо, раніше Медведєв пригрозив країнам НАТО війною через відправлення миротворців до України. Про це Фокус писав 16 березня.

Перед цим політик закликав посилити атаки по Україні, оскільки українці "все ще чинять опір". Про це стало відомо 5 березня.