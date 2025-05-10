"Немає нікого, хто б це фіксував": військовий ЗСУ розкритикував ідею 30-денного перемир'я з РФ

Офіцер батальйону "Свобода" бригади НГУ "Рубіж" Андрій Іллєнко вважає, що якщо Кремль погодиться на 30-денне припинення вогню, то існуватиме два сценарії розвитку подій: перший — звичний, за якого ЗС РФ не дотримуються тиші, другий — "хто та як буде контролювати" режим припинення бойових дій.

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Про своє ставлення до ідеї з 30-денним перемир'ям військовий розповів в етері програми "Еспрессо" 9 травня.

Передусім він заявив кореспондентам про те, що такий варіант припинення вогню не вважає дієвим: на думку Іллєнка, існує мало ймовірності того, що Кремль таки погодиться на 30-денний режим тиші.

"Весь попередній досвід свідчить про те, що вони на це не підуть", — зазначив офіцер ЗСУ.

Іллєнко каже, що Росія порушить режим тиші вже у перший день. Таку ситуацію ЗСУ вже мали змогу спостерігати, зокрема під час старту першого дня так званого "перемир'я" від президента РФ Володимира Путіна, яке той оголосив з нагоди святкування Дня перемоги. Тоді, 8 травня, ЗС РФ вже у перші години порушила режим тиші, про який сама ж і заявляла напередодні.

Щодо сценаріїв, які озвучив військовий, то, на його думку, основна проблема полягає в тому, що ніхто не зможе контролювати режим дотримання тиші. При цьому Іллєнко згадав про АТО.

"В період проведення АТО та ООС нібито режим припинення вогню контролювали представники ОБСЄ. Все це відбувалось дуже криво й несерйозно", — каже військовий.

Однак у часи АТО існував принаймні міжнародний орган, що міг такі дії верифікувати. Наразі ж про схожий план дій не йдеться, а бойові дії продовжуються.

30-денне перемир'я очікується найближчими днями

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков 9 травня заявив, що Кремль нібито одразу підтримав пропозицію, висловлену США та Україною щодо укладення перемир'я на 30 днів.

У Європі натомість заявили 9 травня, що вже найближчими днями можна буде домогтися угоди про перемир'я на 30 днів.