ВС РФ атаковали Харьков FPV-дроном с боеприпасом от РПГ: волонтер рассказал об опасности

Российский FPV-дрон с боеприпасом от РПГ заметили над Харьковом. Власти города считают БПЛА "неизвестным".

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Об этом рассказал украинский волонтер Роман Доник.

"Была ли целесообразность переносить действия на территорию врага. Городу снова выиграли немного времени очень дорогой ценой. Кто и как воспользовался этим временем, другой вопрос", — утверждает он.

Отметим, что мэр города Игорь Терехов сообщал о прилете неизвестного БПЛА в лесополосе Шевченковского района. Городские паблики также писали, что БПЛА летел с зарядом РПГ, его подавили в пригороде.

Украинский военкор Андрей Цаплиенко недавно сообщал, что российские дроны долетают до трассы "Краматорск-Доброполье" в Донецкой области. Имеются случаи ударов по гражданской технике.

Он назвал несколько вариантов, почему FPV-дроны долетают на такие расстояния:

дрон-матка в режиме дежурства висит на высоте, недостижимой для ПЗРК и других средств ПВО, и выпускает FPV-дроны;

улучшенный вариант крылатых FPV-дронов типа "Молния", которые устойчивы к РЭБ;

новый российский беспилотник "Тювик" с передовой системой самонаведения и улучшенным "иммунитетом" к РЭБ. Дальность его полета — более 30 км.

"Военные об этой проблеме знают и уже ищут решения. Гражданским нужно учитывать эту ситуацию и понимать, что российские преступники будут продолжать атаковать мирное население", — подчеркивал журналист.

Напомним, войска РФ 16 мая атаковали Константиновку беспилотником "Молния-1". Дрон попал в гражданскую машину, погибли водитель и прохожий.

Россияне хотели защитить бронемашину пехоты БМП-2 от FPV-дронов тросами. В итоге бронетехника стала похожа на дикобраза.