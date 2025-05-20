ЗС РФ атакували Харків FPV-дроном із боєприпасом від РПГ: волонтер розповів про небезпеку

Російський FPV-дрон із боєприпасом від РПГ помітили над Харковом. Влада міста вважає БПЛА "невідомим".

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Про це розповів український волонтер Роман Донік.

"Чи була доцільність переносити дії на територію ворога. Місту знову виграли трохи часу дуже дорогою ціною. Хто і як скористався цим часом, інше питання", — стверджує він.

Зазначимо, що мер міста Ігор Терехов повідомляв про приліт невідомого БПЛА в лісосмузі Шевченківського району. Міські пабліки також писали, що БПЛА летів із зарядом РПГ, його придушили в передмісті.

Український військкор Андрій Цаплієнко нещодавно повідомляв, що російські дрони долітають до траси "Краматорськ-Добропілля" на Донеччині. Є випадки ударів по цивільній техніці.

Він назвав кілька варіантів, чому FPV-дрони долітають на такі відстані:

дрон-матка в режимі чергування висить на висоті, недосяжній для ПЗРК та інших засобів ППО, і випускає FPV-дрони;

покращений варіант крилатих FPV-дронів типу "Блискавка", які стійкі до РЕБ;

новий російський безпілотник "Тювик" з передовою системою самонаведення і поліпшеним "імунітетом" до РЕБ. Дальність його польоту — понад 30 км.

"Військові про цю проблему знають і вже шукають рішення. Цивільним потрібно зважати на цю ситуацію і розуміти, що російські злочинці продовжуватимуть атакувати мирне населення", — наголошував журналіст.

Нагадаємо, війська РФ 16 травня атакували Костянтинівку безпілотником "Молния-1". Дрон влучив у цивільну машину, загинули водій і перехожий.

Росіяни хотіли захистити бронемашину піхоти БМП-2 від FPV-дронів тросами. У підсумку бронетехніка стала схожа на дикобраза.