Очное обучение в Харькове: уроки и праздники для "первоклашек" готовят под землей, — Терехов (видео)

Харьковский мэр Игорь Терехов сообщил, что с 1 сентября в городе заработают семь подземных школ. Кроме того, школьники будут учиться на станциях метро.

Related video

"Для нас очень важно, чтобы дети имели возможность обучения. И обучение не только в системе онлайн, но и офлайн. Мы находимся практически каждый день под постоянными обстрелами и разрушения — ужасные, разрушения наших школ. И мы сегодня не можем позволить, чтобы дети учились на поверхности", — заявил городской голова в эфире телемарафона 28 августа.

О школах в Харькове — с 6:40

Он пояснил, что с учетом очного обучения с будет происходить в подземных школах. Сначала в Харькове переоборудовали шесть станций метрополитена, где сегодня могут учиться дети.

"И мы готовим их, чтобы с 1 сентября наши дети имели возможность учиться и в метрополитене", — подчеркнул Терехов.

Кроме того, в Харькове с 1 сентября начнется обучение в семи подземных школах. Три из них впервые заработают в этом году.

Фото одной из подземных школ в Харькове Фото: Суспільне Харків

"Только в первый класс уже записалось 6 тысяч первоклашек, и они пойдут в школу 1 сентября. И это очень приятно, мы будем проводить в подземных школах праздники 1 сентября и первого звонка. Для нас это очень важно, потому что это эмоции наших маленьких горожан", — добавил харьковский мэр.

Напомним, 23 августа в Харькове праздновали День города. В центре впервые за время полномасштабной войны включили иллюминацию "Звездное небо", люди массово вышли на улицы, пели вместе гимн и кричали нецензурный лозунг о президенте РФ Владимире Путине.

С 1 сентября в части лицеев по всей стране будут реализовывать "экспериментальный проект". Правительство согласовало тестирование новой программы перед реформой старшей школы — уже с 2027 года украинские дети будут учиться 12 классов вместо 11.