Очне навчання у Харкові: уроки і свята для "першачків" готують під землею, — Терехов (відео)

Харківський мер Ігор Терехов повідомив, що з 1 вересня у місті запрацюють сім підземних шкіл. Окрім того, школярі навчатимуться на станціях метро.

"Для нас дуже важливо, щоб діти мали можливість навчання. І навчання не тільки в системі онлайн, але й офлайн. Ми перебуваємо практично кожного дня під постійними обстрілами й руйнації — жахливі, руйнації наших шкіл. І ми сьогодні не можемо дозволити, щоб діти навчались на поверхні", — заявив міський голова в ефірі телемарафону 28 серпня.

Він пояснив, що з огляду очне навчання з відбуватиметься у підземних школах. Спочатку у Харкові переобладнали шість станцій метрополітену, де сьогодні можуть навчатися діти.

"І ми готуємо їх, щоб з 1 вересня наші діти мали можливість вчитися і в метрополітені", — наголосив Терехов.

Окрім того, у Харкові з 1 вересня почнеться навчання у семи підземних школах. Три з них вперше запрацюють цього року.

"Тільки в перший клас вже записалося 6 тисяч першачків, і вони підуть до школи 1 вересня. І це дуже приємно, ми будемо проводити у підземних школах свята 1 вересня і першого дзвоника. Для нас це дуже важливо, бо це емоції наших маленьких містян", — додав харківський мер.

Нагадаємо, 23 серпня у Харкові святкували День міста. У центрі вперше за час повномасштабної війни увімкнули ілюмінацію "Зоряне небо", люди масово вийшли на вулиці, співали разом гімн та кричали нецензурне гасло про президента РФ Володимира Путіна.

З 1 вересня у частині ліцеїв по всій країні реалізуватимуть "експериментальний проєкт". Уряд погодив тестування нової програми перед реформою старшої школи — вже з 2027 року українські діти будуть вчитись 12 класів замість 11.