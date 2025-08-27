Українські школярі будуть вчитись 12 класів: Кабмін запускає "пілот" для шкіл

Поки уряд запускає лише "експериментальний проєкт". Однак вже за кілька років школи перейдуть до формату 12-річного навчання.

В Україні погодили пропозицію Міністерства освіти і науки щодо "експериментального проєкту". Йдеться про запровадження програм для 10-12 класів у школах. Про це 26 серпня повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що це дозволить школярам здобувати профільну середнью освіту за академічним спрямуванням. Мета "пілотного проєкту" — протестувати впровадження Державного стандарту профільної середньої освіти. Окрім того, уряд хоче таким чином створити умови для переходу на 12-річне навчання до 31 серпня 2027 року.

"Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту", — підкреслив Мельничук.

Реалізація проєкту почнеться вже з 1 вересня.

Українці навчатимуться у школі 12 років: деталі

Як пояснювали у Міносвіти, "пілот" запустять лише в окремих ліцеях по всій країні, загалом їхня кількість сягає 30. Сама ж "профільна" реформа старшої школи запрацює в Україні з 2027 року — з 1 вересня перший потік Нової української школи почне вчитися в 10 класі за новою програмою й влітку 2030 року відбудеться перший випуск таких учнів.

Старшокласники зможуть обирати:

профіль навчання, і відповідні предмети будуть вивчати поглиблено;

предмети або курси у межах цього профілю, що дозволить його ще більше індивідуалізувати;

предмети або курси поза межами профілю, призначені для всебічного розвитку.

Обов'язковим буде усе, пов'язане з українською мовою й літературою, історією України, англійською мовою, математикою, фізкультурою та предметом "Захист України". Вибір буде можливий завдяки спеціальним навчальним програмам і створенню "академічних ліцеїв" — великих закладів з кількома паралелями старших класів.

Випускники 9 класів, як і раніше, зможуть обирати — продовжувати навчання в такому ліцеї або ж вступити у заклад професійного спрямування, щоб паралельно з повною загальною середньою освітою здобувати спеціальність або професію. У студентів таких закладів теж буде можливість обирати предмети.

У школах хочуть запровадити посаду "кар'єрного радника". Ці спеціалісти матимуть відповідну підготовку й проводитимуть консультації, допомагаючи учням знайти себе.

Впродовж 10 класу підлітки ще зможуть змінити профіль, якщо зрозуміють, що зробили хибний вибір. У цей рік буде найменше "профільних" уроків і найбільше обов'язкових.

Нагадаємо, з 1 вересня в Україні можуть закрити частину шкіл через замалу кількість учнів. Вибір — за місцевими органами влади, які можуть взяти фінансування на себе або оголосити про закриття.

В Україні розробляють інструкцію для вчителів, як діяти у випадку булінгу дитини, й планують провести всеукраїнське навчання для педколективів. Однак самі педагоги залишають незахищеними від цькування з боку учнів.