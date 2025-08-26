Вчителів навчать, як реагувати на булінг дітей, але вони самі — незахищені: що відомо
Освітня омбудсменка Надія Лещик наголосила, що в Україні потрібні правові механізми реагування щодо захисту вчителя, адже у випадку булінгу педагога підстав для скликання спеціальної комісії немає. Діти, яких цькують у школі, можуть залишити анонімну заяву, звернутись до директора або в поліцію, для вчителів подібного алгоритму не існує.
"Міністерство соціальної політики розробило низку документів. На їх підставі кожен заклад, установа, організація має розробити Положення про запобігання та протидію насильству та жорстокому поводженню з дітьми й створити відповідну комісію. Але це все може спричинити відсутність належних механізмів захисту педагогів у випадку їх цькування", — зазначила обмудсменка у Facebook 11 червня.
Покарання для школярів і батьків: вчителі не захищені від булінгу
Лещик пояснила, що в разі звернення вчителя щодо цькування керівник закладу освіти не знатиме, як діяти. На основі скарги або заяви педагога не можна скликати комісію щодо жорстокого поводження з дитиною для його захисту, адже підстави для цього відсутні.
"Виникають логічні запитання, який алгоритм дій у випадку цькування вчителів?" — написала вона.
Обмудсменка запропонувала зміни до законодавства, розробити Типове положення щодо захисту прав педагогічних працівників, яке може затвердити Кабінет Міністрів. Вона підкреслила, що важливо передбачити чіткі алгоритми дій у випадку, якщо діти порушують правила поведінки, зокрема проти педагога. Окрім того, з її слів, необхідна превентивна робота в цьому напрямі й процедура реагування.
"За кордоном заклади освіти мають внутрішні політики щодо дій педагога, керівника закладу освіти у випадку порушення учнями правил поведінки. Ми повинні мати правові механізми реагування щодо захисту вчителя, дотримання його прав та дотримання прав учнів", — додала Лещик.
Протокол реагування на булінг: що відомо
25 серпня на порталі "Oсвіта.ua" передали, що під час виступу на Серпневій конференції радниця з питань антибулінгової політики Ніна Савицька заявила про навчання для педагогічних колективів шкіл щодо реагування на факти булінгу відповідно до протоколу. Вона пояснила, що нині правильно реагують лише 30% вчителів.
"Педагоги часто діють під впливом стереотипів і упередження. Пряма мова вчителів: "та це конфлікт", "та це він так залицяється", "звісно, тебе булять, у тебе дивакуваті штанці", "веди себе, як всі" — говорять дитині, яка не може поводитись як всі через те, що вона гіперактивна, має особливості нервової системи", — розповіла вона.
Савицька наголосила, що булінг — це насильство, на яке потрібно реагувати швидко і влучно. Для цього розробляють відповідну інструкцію.
"Наші педагоги вміють працювати за інструкцією. Тобто якщо ми зробимо зручний, психологічно адаптований протокол реагування, то педагоги 100% його підтримають. Педагоги люблять інструкції. Ми працюємо над змінами до протоколу. Зробимо його більш зручним, більш природнім і 100% більш дієвим через це", — зауважила вона.
Радниця розповіла, що планується проведення всеукраїнського навчання для педколективів, а також — у довгостроковій перспективі — створення застосунку, який, можливо, розмістять у "Дії".
Рекомендації Міністерства освіти і науки
В програмі "Є розмова" освітня обмудсменка зазначала, що директори навчальних закладів зобов’язані звертатися у випадку булінгу в поліцію, далі вже інцидент оцінюють правоохоронці. Однак нюанс полягає у тому, що в Україні передбачений захист від булінгу лише для неповнолітніх здобувачів освіти, хоча студенти перших курсів також стикаються із цькуванням.
У Міністерстві освіти і науки України 29 травня інформували, що найчастіше про булінг повідомляли вчителі північних областей. У більшості випадків педагоги проводять розмову з агресором і постраждалим, а також залучають шкільного психолога.
Дітям у разі, якщо вчитель не реагує, радять звертатися до адміністрації школи, а якщо це не дає результату — до поліції. Батькам рекомендують за потреби звернутися до шкільного психолога. На сайті АІКОМ можна повідомити про випадок булінгу онлайн, заяву можна подати анонімно.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року спалахнув скандал через залякування дітей у садочку. Вихователі закладу "Зернятко" в Івано-Франківську погрожували трирічним дітям. Обурені батьки звернулися до поліції, і слідчі порушили справу про неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.
