Учителей научат, как реагировать на буллинг детей, но они сами — не защищены: что известно

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик отметила, что в Украине нужны правовые механизмы реагирования по защите учителя, ведь в случае буллинга педагога оснований для созыва специальной комиссии нет. Дети, которых травят в школе, могут оставить анонимное заявление, обратиться к директору или в полицию, для учителей подобного алгоритма не существует.

"Министерство социальной политики разработало ряд документов. На их основании каждое заведение, учреждение организация должна разработать Положение о предотвращении и противодействии насилию и жестокому обращению с детьми и создать соответствующую комиссию. Но это все может привести к отсутствию надлежащих механизмов защиты педагогов в случае их травли", — отметила обмудсмен в Facebook 11 июня.

Наказание для школьников и родителей: учителя не защищены от буллинга

Лещик объяснила, что в случае обращения учителя по поводу травли руководитель учебного заведения не будет знать, как действовать. На основе жалобы или заявления педагога нельзя созвать комиссию по жестокому обращению с ребенком для его защиты, ведь основания для этого отсутствуют.

"Возникают логичные вопросы, какой алгоритм действий в случае травли учителей?" — написала она.

Обмудсмен предложила изменения в законодательство, разработать Типовое положение по защите прав педагогических работников, которое может утвердить Кабинет Министров. Она подчеркнула, что важно предусмотреть четкие алгоритмы действий в случае, если дети нарушают правила поведения, в том числе против педагога. Кроме того, по ее словам, необходима превентивная работа в этом направлении и процедура реагирования.

"За рубежом учебные заведения имеют внутренние политики относительно действий педагога, руководителя учебного заведения в случае нарушения учениками правил поведения. Мы должны иметь правовые механизмы реагирования по защите учителя, соблюдения его прав и соблюдения прав учащихся", — добавила Лещик.

Протокол реагирования на буллинг: что известно

25 августа на портале "Освита.ua" передали, что во время выступления на Августовской конференции советник по вопросам антибуллинговой политики Нина Савицкая заявила об обучении для педагогических коллективов школ по реагированию на факты буллинга в соответствии с протоколом. Она объяснила, что сейчас правильно реагируют только 30% учителей.

"Педагоги часто действуют под влиянием стереотипов и предубеждений. Прямая речь учителей: "да это конфликт", "да это он так ухаживает", "конечно, тебя буллят, у тебя странные штанишки", "веди себя, как все" — говорят ребенку, который не может вести себя как все из-за того, что он гиперактивный, имеет особенности нервной системы", — рассказала она.

Савицкая отметила, что буллинг — это насилие, на которое нужно реагировать быстро и точно. Для этого разрабатывают соответствующую инструкцию.

"Наши педагоги умеют работать по инструкции. То есть если мы сделаем удобный, психологически адаптированный протокол реагирования, то педагоги 100% его поддержат. Педагоги любят инструкции. Мы работаем над изменениями в протокол. Сделаем его более удобным, более естественным и 100% более действенным из-за этого", — отметила она.

Советник рассказала, что планируется проведение всеукраинского обучения для педколлективов, а также — в долгосрочной перспективе — создание приложения, которое, возможно, разместят в "Дії".

Рекомендации Министерства образования и науки

В программе "Есть разговор" образовательная обмудсменка отмечала, что директора учебных заведений обязаны обращаться в случае буллинга в полицию, дальше уже инцидент оценивают правоохранители. Однако нюанс заключается в том, что в Украине предусмотрена защита от буллинга только для несовершеннолетних соискателей образования, хотя студенты первых курсов также сталкиваются с травлей.

В Министерстве образования и науки Украины 29 мая информировали, что чаще всего о буллинге сообщали учителя северных областей. В большинстве случаев педагоги проводят разговор с агрессором и пострадавшим, а также привлекают школьного психолога.

Детям в случае, если учитель не реагирует, советуют обращаться к администрации школы, а если это не дает результата — в полицию. Родителям рекомендуют при необходимости обратиться к школьному психологу. На сайте АИКОМ можно сообщить о случае буллинга онлайн, заявление можно подать анонимно.

Напомним, в ноябре 2024 года вспыхнул скандал из-за запугивания детей в саду. Воспитатели заведения "Зернышко" в Ивано-Франковске угрожали трехлетним детям. Возмущенные родители обратились в полицию, и следователи возбудили дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

