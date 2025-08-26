В Україні з 1 вересня може закритися частина шкіл: Кабмін припинить їх фінансування

Кабінет міністрів України з 1 вересня не фінансуватиме школи, де навчається менше ніж 45 дітей, а наступного року припиниться фінансування закладів з менше ніж 60 учнями. В МОН пояснили, що однією з причин такого рішення є висока вартість навчання однієї дитини в таких школах.

В Міністерстві освіти й науки розповіли на запит hromadske, що з 1 вересня 2025 року місцеві органи влади повинні будуть вирішувати долю шкіл з менше ніж 45 учнями самостійно. Вони можуть або фінансувати їх з місцевого бюджету, або закрити.

У відомстві уточнили, що фінансування припиниться для всіх шкіл з кількістю учнів меншою за 45, крім закладів початкової освіти.

Про те, скільки таких закладів є в Україні, стане відомо після подання статистичної звітності станом на новий 2025-2026 навчальний рік.

Журналісти зазначили, що з 1 вересня 2016 року в Україні не фінансуються з освітньої субвенції школи, в яких навчаються до 25 учнів.

На одного учня в сільській школі, за даними МОН, в середньому на рік витрачається 30,4 тисячі гривень з державного бюджету, тоді як у містах — 24,4 тисячі. В окремих селах вартість навчання однієї дитини може сягати понад 51 тисячу гривень. До витрат входить виплата зарплати вчителям і працівникам і утримання будівель шкіл.

Місцеві ради повинні будуть вирішити, що робити зі школами з менше ніж 45 учнями: реорганізовувати їх, перепрофілювати чи ліквідувати. Можна фінансувати роботу таких закладів і зарплати вчителям з місцевих бюджетів чи організувати перевезення школярів до іншої найближчої школи.

В матеріалі пояснюється, що відповідальність за працевлаштування педагогів також буде на місцевих органах влади. Якщо вони вирішать не фінансувати школи з малою кількістю учнів самостійно, вчителів можуть працевлаштувати в опорні заклади та забезпечити їм підвезення.

