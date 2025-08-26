В Украине с 1 сентября может закрыться часть школ: Кабмин прекратит их финансирование

Кабинет министров Украины с 1 сентября не будет финансировать школы, где учится менее 45 детей, а в следующем году прекратится финансирование заведений с менее чем 60 учениками. В МОН объяснили, что одной из причин такого решения является высокая стоимость обучения одного ребенка в таких школах.

Related video

В Министерстве образования и науки рассказали на запрос hromadske, что с 1 сентября 2025 года местные органы власти должны будут решать судьбу школ с менее чем 45 учениками самостоятельно. Они могут либо финансировать их из местного бюджета, либо закрыть.

В ведомстве уточнили, что финансирование прекратится для всех школ с количеством учеников меньше 45, кроме учреждений начального образования.

О том, сколько таких заведений есть в Украине, станет известно после представления статистической отчетности по состоянию на новый 2025-2026 учебный год.

Журналисты отметили, что с 1 сентября 2016 года в Украине не финансируются из образовательной субвенции школы, в которых учатся до 25 учеников.

На одного ученика в сельской школе, по данным МОН, в среднем в год тратится 30,4 тысячи гривен из государственного бюджета, тогда как в городах — 24,4 тысячи. В отдельных селах стоимость обучения одного ребенка может достигать более 51 тысячи гривен. В расходы входит выплата зарплаты учителям и работникам и содержание зданий школ.

С 1 сентября могут закрыться некоторые школы: что будет с учителями

Местные советы должны будут решить, что делать со школами с менее чем 45 учениками: реорганизовывать их, перепрофилировать или ликвидировать. Можно финансировать работу таких заведений и зарплаты учителям из местных бюджетов или организовать перевозку школьников в другую ближайшую школу.

В материале объясняется, что ответственность за трудоустройство педагогов также будет на местных органах власти. Если они решат не финансировать школы с малым количеством учеников самостоятельно, учителей могут трудоустроить в опорные заведения и обеспечить им подвоз.

Напомним, образовательный омбудсмен Надежда Лещик 26 августа говорила, что учителей учат, как реагировать на буллинг среди детей, но педагоги сами не защищены от травли со стороны учеников.

20 августа Фокус писал со ссылкой на информацию Министерства образования и науки, сколько продлится учебный год в Украине в 2025-2026 годах.