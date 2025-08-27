Украинские школьники будут учиться 12 классов: Кабмин запускает "пилот" для школ

Пока правительство запускает только "экспериментальный проект". Однако уже через несколько лет школы перейдут к формату 12-летнего обучения.

В Украине согласовали предложение Министерства образования и науки по "экспериментальному проекту". Речь идет о введении программ для 10-12 классов в школах. Об этом 26 августа сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что это позволит школьникам получать профильное среднее образование по академическому направлению. Цель "пилотного проекта" — протестировать внедрение Государственного стандарта профильного среднего образования. Кроме того, правительство хочет таким образом создать условия для перехода на 12-летнее обучение до 31 августа 2027 года.

"Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта", — подчеркнул Мельничук.

Реализация проекта начнется уже с 1 сентября.

Украинцы будут учиться в школе 12 лет: детали

Как объясняли в Минобразования, "пилот" запустят только в отдельных лицеях по всей стране, в целом их количество достигает 30. Сама же "профильная" реформа старшей школы заработает в Украине с 2027 года — с 1 сентября первый поток Новой украинской школы начнет учиться в 10 классе по новой программе и летом 2030 года состоится первый выпуск таких учеников.

Старшеклассники смогут выбирать:

профиль обучения, и соответствующие предметы будут изучать углубленно;

предметы или курсы в пределах этого профиля, что позволит его еще больше индивидуализировать;

предметы или курсы вне профиля, предназначенные для всестороннего развития.

Обязательным будет все, связанное с украинским языком и литературой, историей Украины, английским языком, математикой, физкультурой и предметом "Защита Украины". Выбор будет возможен благодаря специальным учебным программам и созданию "академических лицеев" — больших заведений с несколькими параллелями старших классов.

Выпускники 9 классов, как и раньше, смогут выбирать — продолжать обучение в таком лицее или же поступить в заведение профессионального направления, чтобы параллельно с полным общим средним образованием получать специальность или профессию. У студентов таких заведений тоже будет возможность выбирать предметы.

В школах хотят ввести должность "карьерного советника". Эти специалисты будут иметь соответствующую подготовку и проводить консультации, помогая ученикам найти себя.

В течение 10 класса подростки еще смогут изменить профиль, если поймут, что сделали неправильный выбор. В этот год будет меньше всего "профильных" уроков и больше всего обязательных.

Напомним, с 1 сентября в Украине могут закрыть часть школ из-за малого количества учеников. Выбор — за местными органами власти, которые могут взять финансирование на себя или объявить о закрытии.

В Украине разрабатывают инструкцию для учителей, как действовать в случае буллинга ребенка, и планируют провести всеукраинское обучение для педколлективов. Однако сами педагоги остаются незащищенными от травли со стороны учеников.