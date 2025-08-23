Харків'яни святкують День міста: у центрі вперше за 3,5 роки засяяло "Зоряне небо" (відео)

У соцмережах повідомляють, що у центрі Харкова зібралась рекордна кількість людей за час повномасштабної війни. Люди скандували нецензурне гасло про президента РФ Володимира Путіна й спостерігали освідчення поблизу символа міста, але святкування перервала небезпека.

Related video

На вулиці Сумській до Дня міста Харків 23 серпня увімкнули ілюмінацію "Зоряне небо". Харків'яни, які не бачили цього освітлення за весь час повномасштабної війни, зустріли святкові вогні радісними криками. Кадрами з місця подій поділились у Telegram-каналі "Труха".

"Як небагато нам треба для радості. Харків, зі святом", — зауважили автори контенту.

Харків'яни скандували гасло: "Путін — х***о". Також у центрі міста лунав державний гімн. Ілюмінацію "Зоряне небо" увімкнули й на вулиці Сковороди.

Біля фонтану "Дзеркальний струмінь" заручилася пара, а в натовпі харків'ян помітили Вєрку Сердючку. Ховався за яскравим образом справді артист Андрій Данилко чи хтось інший, невідомо.

"Такої кількості людей у центрі не було з моменту нападу **сковії", — зауважили у місцевому медіа "Думка"

Там уточнили, що з "Зоряним небом" стався "фальстарт" — спочатку ілюмінація запрацювала на кілька секунд й потухла, а вже після цього засвітилася повноцінно. Харків'яни, які знімали освітлення, емоційно реагували на ситуацію радісними й розчарованими криками.

Задля того, щоб містяни насолодилися довгоочікуваним видовищем, Сумську перекрили, але лише тимчасово. Вулиця ненадовго стала пішохідною, що дозволило зібратися натовпу просто під "Зоряним небом".

Однак на те, щоб безпечно насолоджуватися святкуванням і ілюміцією, харків'яни мали лише 30 хвилин. Вже о 21:46 у Харкові оголосили повітряну тривогу, а містян закликали розійтися у безпечні місця через ймовірну атаку російських "Шахедів".

Нагадаємо, 23 серпня у Харкові сталася ДТП, внаслідок якої постраждали 8 осіб. Позашляховик Toyota Prado влетів у тролейбус і автобус. У соцмережах передали, що водій був п'яним і гнав зі швидкістю 140 км/год.

Як передавав Фокус концерти до Дня міста у Харкові організували під землею — на станціях метро.