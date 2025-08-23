Харьковчане празднуют День города: в центре впервые за 3,5 года засияло "Звездное небо" (видео)

В соцсетях сообщают, что в центре Харькова собралось рекордное количество людей за время полномасштабной войны. Люди скандировали нецензурный лозунг о президенте РФ Владимире Путине и наблюдали признание в любви вблизи символа города, но празднование прервала опасность.

Related video

На улице Сумской ко Дню города Харьков 23 августа включили иллюминацию "Звездное небо". Харьковчане, которые не видели этого освещения за все время полномасштабной войны, встретили праздничные огни радостными криками. Кадрами с места событий поделились в Telegram-канале "Труха".

"Как немного нам надо для радости. Харьков, с праздником", — отметили авторы контента.

Харьковчане скандировали лозунг: "Путин — х***о". Также в центре города звучал государственный гимн. Иллюминацию "Звездное небо" включили и на улице Сковороды.

Возле фонтана "Зеркальная струя" обручилась пара, а в толпе харьковчан заметили Верку Сердючку. Прятался за ярким образом действительно артист Андрей Данилко или кто-то другой, неизвестно.

"Такого количества людей в центре не было с момента нападения **сковии", — отметили в местном медиа "Думка"

Там уточнили, что со "Звездным небом" произошел "фальстарт" — сначала иллюминация заработала на несколько секунд и потухла, а уже после этого засветилась полноценно. Харьковчане, которые снимали освещение, эмоционально реагировали на ситуацию радостными и разочарованными криками.

Для того, чтобы горожане насладились долгожданным зрелищем, Сумскую перекрыли, но только временно. Улица ненадолго стала пешеходной, что позволило собраться толпе прямо под "Звездным небом".

Однако на то, чтобы безопасно наслаждаться празднованием и иллюминацией, у харьковчан было всего 30 минут. Уже в 21:46 в Харькове объявили воздушную тревогу, а горожан призвали разойтись в безопасные места из-за вероятной атаки российских "Шахедов".

Напомним, 23 августа в Харькове произошло ДТП, в результате которого пострадали 8 человек. Внедорожник Toyota Prado влетел в троллейбус и автобус. В соцсетях передали, что водитель был пьян и гнал со скоростью 140 км/ч.

Как передавал Фокус концерты ко Дню города в Харькове организовали под землей — на станциях метро.