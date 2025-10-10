Россия массированно атаковала Запорожье: погиб ребенок, в городе проблемы с газом (фото)

В ночь на 10 октября россияне атаковали ударными дронами Запорожье. Захватчики били по частному сектору и объектам инфраструктуры.

Тревога в Запорожской области продолжалась более шести часов. Есть пострадавшие среди гражданского населения, раненый 7-летний мальчик скончался в больнице. Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Россияне массированно атаковали Запорожскую область Фото: Запорожская ОВА

Также погиб мужчина во время атаки на Васильевский район. Тревогу отменили только около 7.30 утра.

Тем временем в "Запорожгаз" сообщают, что в регионе в результате обстрела повреждены газовые объекты, поэтому крайне важно временно ограничить потребление природного газа.

"Пожалуйста, минимально используйте газовые приборы до завершения аварийных работ. Это необходимо, чтобы стабилизировать давление в сети и избежать отключений. Просим отнестись с пониманием к ситуации. О восстановлении стабильного газоснабжения сообщим дополнительно", — говорится в сообщении.

Также в Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС — в ОВА говорят, что это предупредительные меры.

Движение будет восстановлено как только позволит ситуация с безопасностью.

Всего в течение суток оккупанты нанесли 720 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

враг ударил 5 ракетами по Запорожью.

войска РФ совершили 6 авиационных атак по Запорожью и Полтавке.

504 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Матвеевку, Червоноднепровку, Заречное, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне.

3 обстрела из РСЗО накрыли Степное, Чаривне и Полтавку.

202 артудара нанесены по территории Червоноднепровки, Приморского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

"Поступило 51 сообщение о разрушении частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры", — рассказал Федорив.

Напомним, из-за вражеского обстрела в Киеве частично исчез свет и водоснабжение. Последствия российской атаки на столицу зафиксированы в нескольких районах. Вражеская атака повредила жилые объекты застройки и объекты гражданской инфраструктуры.

Под утро 10 октября россияне повторно атаковали Украину,применив "Кинжалы", баллистику, КАБ и управляемые авиационные ракеты.