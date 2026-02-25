"Сколько можно дискутировать?": ВРУ готова принять закон об ограничении Telegram, — Верещук (видео)

Верховная Рада Украины готова принять закон об ограничении использования Telegram пользователями внутри государства, ведь над этим вопросом уже давно работают.

Однако, как именно и каким образом ограничивать доступ к мессенджеру, должны ответить украинские спецслужбы, заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

"Мы слышали министра Клименко, мы слышали других высокопоставленных чиновников, которые не из интернета, и не из СМИ знают, что на самом деле происходит, и как Россия бьет нас именно через телеграмм-каналы, потому что это единственная платформа, которая позволяет анонимность", — сказала Верещук.

Она уточнила, что в данном случае государство должно защищаться.

"Я очевидно, понимаю, что это тяжелые решения, но они продиктованы ситуацией безопасности, когда в центре Львова, возле Магнуса, раздаются взрывы и эти взрывы вызваны вербовкой через телеграмм-каналы", — отметила Верещук.

По ее словам, мы знаем лишь о части завербованных российскими спецслужбами украинцев, в основном о тех, чья вина уже доказана в судебном порядке. В то же время, сколько Россия еще готовит преступлений с помощью Telegram нам неизвестно.

Заместитель руководителя ОП объяснила, что для ограничения использования Telegram в Украине нужно осуществить ряд шагов, в том числе и Верховной Радой.

"Мы правовое государство и должно быть законодательное основание. В данном случае также через законодательное поле. И Верховная Рада, насколько я знаю, готова принять... Есть определенные наработки в законодательном поле. Это комитет господина Никиты Потураева. Они давно над этим работают. Очевидно проблема не новая. То, что мы сейчас видим — это лишь последствия нашей прокрастинации, и нашей политической или общественной дискуссии. Сколько еще можно дискутировать? Сколько еще должно погибнуть гражданских, военных, сколько должно быть завербовано людей, чтобы мы наконец поняли, что Россия использует Telegram против Украины и против ее населения", — отметила Верещук.

Напомним, 22 февраля Ирина Верещук предложила ограничить Telegram в Украине.

В то же время военный аналитик Иван Ступак уверен, что блокировка Telegram не поможет с ситуацией с безопасностью.