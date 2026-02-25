"Скільки можна дискутувати?": ВРУ готова ухвалити закон про обмеження Telegram, — Верещук (відео)

Верховна Рада України готова ухвалити закон щодо обмеження використання Telegram користувачами всередині держави, адже над цим питанням вже давно працюють.

Проте, як саме і у який спосіб обмежувати доступ до месенджера, повинні відповісти українські спецслужби, заявила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"Ми чули міністра Клименка, ми чули інших високопосадовців, які не з інтернету, і не зі ЗМІ знають, що насправді відбувається, і як Росія б'є нас саме через телеграм-канали, бо це єдина платформа, яка дозволяє анонімність", — сказала Верещук.

Вона уточнила, що в даному випадку держава повинна захищатись.

"Я очевидно, розумію, що це важкі рішення, але вони є продиктовані безпековою ситуацією, коли в центрі Львова, біля Магнусу, лунають вибухи і ці вибухи спричнені вербуванням через телеграм-канали", — зазначила Верещук.

За її словами, ми знаємо лише про частину завербованих російськими спецслужбами українців, здебільшого про тих, чия вина вже доведена у судовому порядку. Водночас, скільки Росія ще готує злочинів за допомогою Telegram нам невідомо.

Заступниця керівника ОП пояснила, що для обмеження використання Telegram в Україні потрібно здійснити низку кроків, в тому числі і Верховною Радою.

"Ми правова держава і мусить бути законодавче підгрунтя. В даному випадку також через законодаче поле. І Верховна Рада, наскільки я знаю, готова ухвалити…Є певні напрацювання у законодавчому полі. Це комітет пана Микити Потураєва. Вони давно над цим працюють. Очевидно проблема не нова. Те, що ми зараз бачимо — це лише наслідки нашої прокрастинації, і нашої політичної чи суспільної дискусії. Скільки ще можна дискутувати? Скільки ще має загинути цивільних, військових, скільки має бути завербовано людей, щоб ми нарешті зрозуміли, що Росія використовує Telegram проти України і проти її населення", — наголосила Верещук.

Нагадаємо, 22 лютого Ірина Верещук запропонувала обмежити Telegram в Україні.

Водночас військовий аналітик Іван Ступак впевнений, що блокування Telegram не допоможе з безпековою ситуацією.