Блокування почалися? Росіяни масово скаржаться на збої у роботі Telegram

У ніч на 1 квітня росіяни почали масово скаржитися на збої у роботі як мобільного застосунку соцмережі Telegram, так і Telegram Web. Перед цим у російських каналах скаржилися, що опівночі застосунок може повністю припинити роботу на території РФ.

Кількість скарг на роботу Telegram у Росії почала різко зростати після опівночі: у багатьох з них користувачі стверджують, що не можуть взагалі відкрити застосунок. Про це пишуть російські медіа.

За даними сервісів, найбільша кількість скарг була зафіксована у Москві, Підмосков'ї та Санкт-Петербурзі. Найчастіше проблеми виникали у користувачів, що користуються пристроями на базі операційної системи Android.

Російське видання "ТАСС" пише, що загалом упродовж першої години після опівночі надійшло понад 150 повідомлень від користувачів щодо роботи Telegram. Упродовж доби 31 березня кількість скарг сягнула 949.

Окрім неможливості входу у застосунок та відправлення повідомлень, від росіян надходять скарги на те, що вони не можуть отримати сповіщення чи завантажити медіафайли.

Напередодні російські канали писали, що блокування месенджера на території РФ може статися вже 1 квітня. Зазначалося, що Роскомнадзор має наміри заблокувати Telegram за аналогією соціальних мереж Instagram і Facebook.

У росіян перестала працювати оплата Apple ID з мобільних рахунків

Окрім проблем із роботою Telegram, у ніч на 1 квітня ЗМІ повідомили, що у мешканців РФ перестала працювати функція оплати Apple ID (облікового запису Apple) через рахунки мобільних операторів росіян.

"Ваш обліковий запис тимчасово недоступний. Повторіть спробу пізніше", — таке сповіщення отримують росіяни, намагаючись здійснити оплату.

Повідомляється, що нібито така функція стала недоступною у всіх великих мобільних операторів, що діють на території РФ. Напередодні російські ЗМІ писали, що таке блокування може відбутися у межах боротьби з використанням VPN.

Нагадаємо, 16 березня у InformNapalm повідомили, що Генштаб ЗС РФ заборонив використання Telegram і переводить військових на "Черепаху" та "Репей".

15 березня Москва опинилася без інтернету: мешканцям давали поради, як орієнтуватися за зірками.