Москва без інтернету: росіянам дають рекомендації, як орієнтуватися за зірками

На тлі проблем з інтернетом і навігацією Московський фізико-технічний інститут випустив рекомендації, як шукати шлях за Сонцем і зірками. А в російській столиці з'явився "білий список" сайтів, поки зростають продажі пейджерів і паперових карт.

У Москві з 6 березня фіксують відключення мобільного інтернету та зв'язку. Інтернет не працював у центрі міста і на окремих гілках метро. У деяких районах за допомогою мобільного інтернету відкривалися тільки сайти з "білого списку", а в інших місцях мобільний інтернет був повністю недоступний. Фокус зібрав усе, що відомо.

Уранці 10 березня також відключали мобільний інтернет у Санкт-Петербурзі, на тлі цих новин у МФТІ дали рекомендації москвичам, як орієнтуватися в центрі столиці РФ уночі та вдень.

Вдень орієнтуйтеся за Сонцем — воно завжди встає на сході і сідає на заході.

Вночі шукайте Полярну зірку — вона вказує на північ. Щоб її знайти, проведіть лінію через дві крайні зірки Великого ковша і відміряйте вгору приблизно п'ять таких самих відстаней.

У Москві з'явився "білий список" сайтів, а бізнес зазнає збитків

Також у Москві запрацювали "білі списки" дозволених сайтів, доступних у разі відключення мобільного інтернету

До дозволених ресурсів належать урядові сторінки, портал "Держпослуги", соцмережі "ВКонтакте" і "Одноклассники", поштовий сервіс від Mail, відеохостинг Rutube і месенджер MAX. Також у "білому списку" — онлайн-маркетплейси Ozon і Wildberries, платіжна система "Мир", сайти великих банків і особисті кабінети мобільних операторів. Зі ЗМІ відкриваються, зокрема, РІА "Новости", РБК, газети "Комсомольская правда" і "Коммерсантъ", телеканали ВГТРК, "Звезда" і "Матч ТВ".

Російські оператори зв'язку і Мінцифри РФ поки що офіційно не коментують цієї інформації.

При цьому збиток бізнесу від відключення інтернету в Москві на п'ять днів міг становити приблизно 3-5 млрд рублів. Найбільше постраждали від відключення кур'єрські служби, таксі, каршерінг і роздрібна торгівля з мобільними POS-терміналами.

У Кремлі повідомили, що всі відключення інтернету відбуваються суворо відповідно до чинного законодавства, а перебої, імовірно, пов'язані з питаннями гарантування безпеки. За словами прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова, проблеми, що виникають на цьому тлі у бізнесу, є предметом для додаткового аналізу.

Таксофони і пейджери — майбутнє Росії

Тимчасові відключення зв'язку у великих російських містах створюють умови для відродження на вулицях телефонних будок. Про це заявив член комітету Держдуми з промисловості і торгівлі Ігор Антропенко ("Единая Россия"): "Гостро назріла тема відродження таксофонів, але вже з виходом в інтернет. Це дасть змогу громадянам залишатися на зв'язку навіть у період відключень і забезпечить належний рівень безпеки".

Він зазначив, що жителі прикордонних регіонів уже давно живуть в умовах обмежень зв'язку, але в Москві ситуація складніша, оскільки "багато адміністративних центрів розташовані саме тут".

При цьому в Москві різко зросли продажі офлайн-обладнання зв'язку та паперових карт.

У перші дні березня продажі портативних рацій зросли на 27% порівняно з початком лютого, а продажі пейджерів підскочили на 73%.

Пейджери знову в моді в РФ Фото: Gold Apollo

За той самий період обсяги продажів стаціонарних телефонів зросли приблизно на чверть.

Найпомітніше зростання показали паперові карти. Продажі дорожніх карт збільшилися більш ніж удвічі, на 170%, а покупки складних карт підскочили на 70%.

Найбільшою популярністю у жителів столиці користуються атласи "Москва. Московська область. Автомобільна карта", "Єдина схема метро і приміського залізничного сполучення. Карта Москви", а також "Москва. Підмосков'я. Карта".

Паперові картки знову популярні у москвичів Фото: РИА Новости

У середині лютого Держдума РФ ухвалила закон, який зобов'язує операторів зв'язку припиняти надання послуг у разі надходження відповідного запиту від ФСБ, а також знімає відповідальність з операторів за неналежне виконання зобов'язань за договором у такій ситуації. Статс-секретар — заступник міністра цифрового розвитку Іван Лебедєв пояснював, що потрібно оперативно забезпечувати безпеку в регіонах через можливі атаки БПЛА.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Кремль посилює контроль над російським інформаційним простором, дедалі більше обмежуючи доступ до інтернету. Не виключено, що таким чином він готується до непопулярних рішень.

Також ми ділилися думкою, чому в Росії забороняють Telegram і Youtube.