Кремль закручує гайки: в ISW пояснили, навіщо Путіну інтернет-цензура і чого він боїться

Кремль посилює контроль над російським інформаційним простором, дедалі більше обмежуючи доступ до інтернету. Не виключено, що таким чином він готується до непопулярних рішень.

Зокрема, російська влада обмежила мобільний інтернет у Москві з 5 березня, а джерела в Державній Думі повідомили, що 12 березня другий день поспіль відключали мобільний зв'язок і бездротовий інтернет (WiFi), констатують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, на пленарному засіданні на відсутність можливості перевірити електронну пошту поскаржилися депутати з фракції КПРФ. Вони заявили також, що в них не працюють службові телефони. Пост на цю тему опублікував і депутат від "Справедливой России" Михайло Делягін.

"Цілком схвалюю: депутати мають бути єдині з народом. Коли "Единая Россия" своєю політикою удушення (або "охолодження") доб'є каналізацію, туалети в Думі теж треба буде відключити", — зазначив він.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін пов'язав перебої з інтернетом із "питаннями безпеки" і попросив звертатися до голови комітету з інформаційної політики Сергія Боярського.

Зі свого боку прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив у коментарі "РИА Новости", що месенджер Telegram "має дотримуватися російського законодавства і підтримувати гнучкий діалог із владою, щоб уникнути блокування".

11 березня Пєсков говорив, що зараз слід думати не про Telegram, а про нарощування аудиторії в національному месенджері Max. Так він прокоментував репліку гендиректора МІА "Россия сегодня" Дмитра Кисельова про співвідношення аудиторій у двох месенджерах.

Заступник голови Комітету з інформаційної політики Державної Думи Андрій Свінцов запевнив, що Роскомнагляд має технічні можливості для обмеження доступу росіян до Telegram, навіть якщо російські користувачі отримують доступ до Telegram через віртуальні приватні мережі (VPN), і поступово почне обмежувати і цей шлях.

Свинцов виправдав обмеження доступу до Telegram і заборони на деякі зарубіжні додатки соціальних мереж, пов'язавши "неконтрольовані комунікації" з терористичними атаками в Росії. За його словами, краще зовсім не мати доступу в інтернет, ніж наражатися на загрозу терактів і "ходити, озиратися".

На думку аналітиків, Кремль, можливо, зараз прискорює свою кампанію інтернет-цензури, щоб запобігти внутрішній негативній реакції і захистити режим від майбутніх непопулярних рішень, як-от заклик резервістів, — особливо напередодні виборів до Думи у вересні 2026 року.

Реакція вже не змусила на себе чекати. Російський Telegram-канал, який коментує політичні питання, заявив, що цензура зруйнувала "наратив єдності" між російським урядом і народом, який владі буде важко відновити з огляду на прийдешні вибори.

"Інтенсифікація цієї цензурної кампанії продовжує вказувати на те, що президент Росії Володимир Путін, можливо, не так упевнений у стабільності свого режиму, і Кремль, ймовірно, продовжить нарощувати фізичний і соціальний контроль над російським інтернетом, потенційно напередодні майбутнього конфлікту з НАТО", — резюмують аналітики.

