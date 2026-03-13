Кремль закручивает гайки: в ISW объяснили, зачем Путину интернет-цензура и чего он боится

Кремль усиливает контроль над российским информационным пространством, все больше ограничивая доступ к интернету. Не исключено, что таким образом он готовится к непопулярным решениям.

В частности, российские власти ограничили мобильный интернет в Москве с 5 марта, а источники в Государственной Думе сообщили, что 12 марта второй день подряд отключали мобильную связь и беспроводной интернет (WiFi), констатируют аналитики Института изучения войны (ISW).

В частности, на пленарном заседании на отсутствие возможности проверить электронную почту пожаловались депутаты из фракции КПРФ. Они заявили также, что у них не работают служебные телефоны. Пост на эту тему опубликовал и депутат от "Справедливой России" Михаил Делягин.

"Всецело одобряю: депутаты должны быть едины с народом. Когда "Единая Россия" своей политикой удушения (или "охлаждения") добьет канализацию, туалеты в Думе тоже надо будет отключить", — отметил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин связал перебои с интернетом с "вопросами безопасности" и попросил обращаться к главе комитета по информационной политике Сергею Боярскому.

В свою очередь пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в комментарии "РИА Новости", что мессенджер Telegram "должен соблюдать российское законодательство и поддерживать гибкий диалог с властями, чтобы избежать блокировки".

11 марта Песков говорил, что сейчас следует думать не о Telegram, а о наращивании аудитории в национальном мессенджере Max. Так он прокомментировал реплику гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева о соотношении аудиторий в двух мессенджерах.

Заместитель председателя Комитета по информационной политике Государственной Думы Андрей Свинцов заверил, что Роскомнадзор обладает техническими возможностями для ограничения доступа россиян к Telegram, даже если российские пользователи получают доступ к Telegram через виртуальные частные сети (VPN), и постепенно начнет ограничивать и этот путь.

Свинцов оправдал ограничение доступа к Telegram и запреты на некоторые зарубежные приложения социальных сетей, связав "неконтролируемые коммуникации" с террористическими атаками в России. По его словам, лучше совсем не иметь доступа в интернет, чем подвергаться угрозе терактов и "ходить, озираться".

По мнению аналитиков, Кремль, возможно, сейчас ускоряет свою кампанию интернет-цензуры, чтобы предотвратить внутреннюю негативную реакцию и защитить режим от будущих непопулярных решений, таких как призыв резервистов — особенно в преддверии выборов в Думу в сентябре 2026 года.

Реакция уже не заставила себя ждать. Российский Telegram-канал, комментирующий политические вопросы, заявил, что цензура разрушила "нарратив единства" между российским правительством и народом, который властям будет трудно восстановить, учитывая грядущие выборы.

"Интенсификация этой цензурной кампании продолжает указывать на то, что президент России Владимир Путин, возможно, не так уверен в стабильности своего режима, и Кремль, вероятно, продолжит наращивать физический и социальный контроль над российским интернетом, потенциально в преддверии будущего конфликта с НАТО", — резюмируют аналитики.

