Після блокування Telegram: РФ опинилася на передостанньому місці в рейтингу свободи інтернету (фото)

Портал Cloudwards провів дослідження рейтингу цензури в інтернеті, де останнє місце традиційно зайняла Північна Корея. Водночас Росія дуже швидко опустилася в цьому списку, зайнявши передостанні місця поруч з чинними недемократичними режимами Китаю, Ірану та Пакистану.

Фахівці відзначають, що за останні кілька років рівень цензури в інтернет-сегменті значно виріс через безпекові та політичні фактори. Про це йдеться в повному звіті організації.

Cloudwards проаналізував чотири категорії: доступність торент-сайтів, контенту для дорослих, політичного та громадянського контенту, а також VPN-сервісів. Автори спиралися на дані OONI Explorer і Freedom House, а також на урядові повідомлення, судові рішення та нормативні документи.

Росія отримала 4 бали зі 100. Стільки ж набрали Пакистан, Іран і Китай. У звіті зазначається, що жодна з цих країн не була відзначена як "повністю доступна" в жодній із категорій.

Всі згадані країни наразі блокують або мали історію тимчасового блокування певних глобальних соціальних мереж — зокрема X, Facebook, YouTube і TikTok. Останнє місце в рейтингу посіла КНДР (0 балів зі 100). Більшість громадян Північної Кореї не мають жодного доступу до інтернету — виняток становить лише наближена до влади еліта.

Одинадцять країн посідають перше місце з результатом 92 бали. Це були Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Бельгія, Данія, Словаччина, Ліхтенштейн, Суринам, Коста-Рика, Нова Зеландія та Східний Тимор.

Раніше Фокус розповідав про те, як у Росії обвалилися системи банківських платежів. Експерти кажуть, що проблеми виникли на тлі блокування Telegram і VPN.

Згодом стало відомо, що в РФ стрімко падає довіра до Путіна. У березні частка громадян, які негативно оцінюють ситуацію в країні, зросла до 24%, на 6% більше, ніж у листопаді 2025 року.