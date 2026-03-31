Довіра до Путіна стрімко падає: українська розвідка назвала ключові причини

У Росії населення почало все менше довіряти кремлівському режиму та ключовим державним інституціям. У березні частка громадян, які негативно оцінюють ситуацію в країні, зросла до 24%, на 6% більше, ніж у листопаді 2025 року.

Натомість лише 61% проти 74% росіян у листопаді вважають, що країна рухається в правильному напрямку. На це звертають увагу у Службі зовнішньої розвідки України.

Також відзначено і зниження рейтинга кремлівського диктатора Володимира Путіна — з 87% до 80%. При цьому рівень несхвалення російського лідера зріс до 15%.

Дії московського уряду не підтримують 29%, а підтримка знизилася з 78% до 66%. Зниження довіри помічено і до Державної думи РФ — 53% порівняно з 66% у листопаді, а підтримка губернаторів впала до 66%

У розвідці звертають увагу, що таку динаміку підтверджують як у "Левада-центрі", так і в прокремлівському ВЦИОМ, за результатами опитування 20,1% респондентів заявили про недовіру до президента, ще 18,3% — про несхвалення його діяльності. При цьому старші демонструють вищу лояльність, тоді як молодь значно частіше займає критичну позицію.

Відео дня

Які причини недовіри до влади

Зростання недовіри до російського уряду та особисто Володимира Путіна пов'язують з низкою факторів:

зростання фінансового навантаження на населення через податкову політику;

посилення обмежень доступу до інтернету;

накопичена втома від російсько-української війни.

На цьому тлі в суспільстві посилюється відчуття соціальної несправедливості, що підриває довіру до рішень влади навіть тоді, коли вони мають стабілізаційний характер.

"Соціологи фіксують формування на росії моделі "інерційна лояльність": формально високі рейтинги зберігаються, проте їхня соціальна база поступово звужується. Це підвищує вразливість кремлівської системи до точкових кризових ситуацій, насамперед економічних. Паралельно знижується ефективність інформаційного контролю: навіть за високого рівня декларованої підтримки зростає частка тих, хто не сприймає офіційні наративи", — наголошую у Службі зовнішньої розвідки.

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 23 лютого писали, що Путін готує росіян до "величезної відповідальності" і нових втрат у війні в Україні.