Війна триватиме: Путін готує росіян до "величезної відповідальності" і нових втрат, — ISW

Путін і Дмитро Медведєв використали свято "Захисник Вітчизни" 23 лютого, щоб дати населенню Росії явний знак: війна в Україні триватиме і Кремлю знадобиться більше солдатів, яким, ймовірно, уріжуть доходи.

Про це заявили експерти Інституту вивчення війни, прослухавши виступи Володимира Путіна і заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який заради "свята" вбрався у військову форму. Промова Путіна, як зазначають в ISW, була покликана встановити умови для пом'якшення будь-якої внутрішньої негативної реакції, що може виникнути внаслідок обмежених призовів резервістів за власним бажанням у майбутньому.

День Захисника Вітчизни — це свято, яке відзначають у РФ і Білорусі в день створення Червоної Армії 1918 року. Володимир Путін заявив на церемонії нагородження на честь свята, що на плечах російських солдатів лежить "величезна відповідальність" за російський народ і "спільну справу" Росії. Путін також заявив, що "почуття патріотизму і відповідальність за долю Батьківщини" об'єднує всіх російських солдатів, незважаючи на їхні національності та віросповідання.

Постійна згадка Путіним "відповідальності" в його промові 23 лютого, мабуть, є спробою висунути наративну умову, спрямовану на те, щоб зажадати від російського суспільства додаткових жертв заради його військових зусиль, зокрема й через надання більшої кількості військ за допомогою майбутніх призовів у резерв.

У ISW вважають, що Путін готується до проведення обмежених, поетапних призовів у резерв у майбутньому для задоволення потреб Росії у формуванні збройних сил.

Акцент Путіна на відповідальності в його промовах — не тільки відповідальності російських солдатів, а й усіх росіян — імовірно, є спробою прищепити російському народу почуття громадянського обов'язку, щоб зменшити можливу негативну реакцію на потенційні заходи примусової мобілізації. Путін, найімовірніше, усвідомлює внутрішнє невдоволення, яке може викликати мобілізація в Росії, і у своїй промові спробував завчасно заручитися більшою підтримкою населення, нормалізуючи концепцію жертовності та відповідальності до того, як він почне заповнювати прогалини в російській армії.

А заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв у своїй промові підтримав Путіна і зробив кілька натяків на те, який це буде призов і як росіянам служитиметься в армії 2026 року.

Медведєв раптово з'явився у військовій формі Фото: ТАСС

Медведєв зустрівся з російськими військовослужбовцями 23 лютого і, що примітно, був одягнений у військову форму, незважаючи на те, що він не є військовослужбовцем і більше не обіймає посаду головнокомандувача.

Він заявив, що Росії "потрібна" перемога, але "ціна перемоги має значення", і закликав російських солдатів "піклуватися про себе і своїх близьких".

Кремлівські чиновники часто публічно заявляють, що Росія готова продовжувати боротьбу для досягнення своїх початкових військових цілей в Україні, і явна заява Медведєва про "ціну" такої перемоги є примітним моментом, оскільки вона являє собою визнання соціальних витрат.

Третій президент РФ натякнув, що російська влада "подбає" про будь-який недобровільно мобілізований персонал.

У ISW вважають, що такі заяви не передбачають жодних змін у тактиці російської армії, яка покладається на полі бою більше на піхоту, а не на техніку і яка передбачає велику кількість втрат. Виступ Медведєва 23 лютого був спрямований на те, щоб прищепити всьому російському населенню розуміння того, що втрати необхідні і жертви потрібно приносити.

Також Путін встановлює умови для компенсації значних фінансових проблем, які можуть виникнути внаслідок будь-якого майбутнього обмеженого призову в резерв за власним бажанням. Путін провів зустріч із вдовами російських військовослужбовців, загиблих в Україні, на якій заявив, що "Родина", за яку загинули їхні чоловіки, завжди буде з вдовами. Путін заявив, що буде й надалі вимагати від усіх рівнів влади "постійної уваги" до підтримки сімей ветеранів.

Але в Інституті нагадують, що широкий спектр соціальних пільг, які російський уряд надає солдатам та їхнім сім'ям для стимулювання добровільного призову, значно обтяжує російський бюджет. Майбутні обмежені, поетапні заклики в резерв значно збільшать фінансовий тягар для російського уряду, і Путін, можливо, готується скоротити ці пільги і компенсації, починаючи заклики, щоб дати російській економіці деякий перепочинок. Путіну, ймовірно, також буде потрібно більш рівномірно розподілити компенсації та пільги, які отримують контрактні солдати і військовослужбовці, призвані за власним бажанням, щоб уникнути невдоволення з приводу несправедливості всередині російських збройних сил.

Путін, ймовірно, усвідомлює, що такі зміни можуть викликати внутрішню негативну реакцію, оскільки він став свідком онлайн-критики його попередньої політики, яка скоротила виплати Кремля російським солдатам.

Тож зустріч Путіна з вдовами солдатів ЗС РФ 23 лютого — це була спроба переконати російське суспільство в тому, що російський уряд не збирається повністю відмовлятися від підтримки солдатів, навіть якщо Кремль закличе більше військ і скоротить їхні пільги та виплати. Особливо слід відзначити прагнення Путіна до підтримки вдів, оскільки незадоволені групи дружин і матерів ветеранів історично очолювали великі радянські та російські соціальні рухи, зокрема протестуючи проти радянського вторгнення до Афганістану і російських воєн у Чечні. Кремль також нещодавно посилив свою кампанію з цензури в інтернеті, ймовірно, для того, щоб запобігти внутрішній негативній реакції на майбутні політичні рішення, які можуть бути непопулярними всередині країни, як-от початок обмежених, поетапних закликів до резерву та скорочення пільг і виплат солдатам.

