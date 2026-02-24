Война будет продолжаться: Путин готовит россиян к "огромной ответственности" и новым потерям, — ISW

Путин и Дмитрий Медведев использовали праздник "Защитник Отечества" 23 февраля, чтобы дать населению России явный знак: война в Украине будет продолжаться и Кремлю понадобится больше солдат, которым, вероятно, урежут доходы.

Об этом заявили эксперты Института изучения войны, прослушав выступления Владимира Путина и замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который ради "праздника" нарядился в военную форму. Речь Путина, как отмечают в ISW, была призвана установить условия для смягчения любой внутренней негативной реакции, которая может возникнуть в результате ограниченных призывов резервистов по собственному желанию в будущем.

День Защитника Отечества — это праздник, отмечаемый в РФ и Беларуси в день создания Красной Армии в 1918 году. Владимир Путин заявил на церемонии награждения в честь праздника, что на плечах российских солдат лежит "огромная ответственность" за российский народ и "общее дело" России. Путин также заявил, что "чувство патриотизма и ответственность за судьбу Родины" объединяет всех российских солдат, несмотря на их национальности и вероисповедание.

Постоянное упоминание Путиным "ответственности" в его речи 23 февраля, по-видимому, является попыткой выдвинуть нарративное условие, направленное на то, чтобы потребовать от российского общества дополнительных жертв ради его военных усилий, в том числе путем предоставления большего количества войск посредством будущих призывов в резерв.

В ISW считают, что Путин готовится к проведению ограниченных, поэтапных призывов в резерв в будущем для удовлетворения потребностей России в формировании вооруженных сил.

Акцент Путина на ответственности в его речах – не только ответственности российских солдат, но и всех россиян – вероятно, является попыткой привить российскому народу чувство гражданского долга, чтобы уменьшить возможную негативную реакцию на потенциальные меры принудительной мобилизации. Путин, скорей всего, осознает внутреннее недовольство, которое может вызвать мобилизация в России, и в своей речи попытался заблаговременно заручиться большей поддержкой населения, нормализуя концепцию жертвенности и ответственности до того, как он начнет восполнять пробелы в российской армии.

А замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своей речи поддержал Путина и сделал несколько намеков на то, какой это будет призыв и как россиянам будет служиться в армии в 2026 году.

Медведев внезапно появился в военной форме Фото: ТАСС

Медведев встретился с российскими военнослужащими 23 февраля и, что примечательно, был одет в военную форму, несмотря на то, что он не является военнослужащим и больше не занимает пост главнокомандующего.

Он заявил, что России "нужна" победа, но "цена победы имеет значение", и призвал российских солдат "заботиться о себе и своих близких".

Кремлевские чиновники часто публично заявляют, что Россия готова продолжать борьбу для достижения своих первоначальных военных целей на Украине, и явное заявление Медведева о "цене" такой победы является примечательным моментом, поскольку оно представляет собой признание социальных издержек.

Третий президент РФ намекнул, что российские власти "позаботятся" о любом недобровольно мобилизованном персонале.

В ISW считают, что такие заявления не предвидят никаких изменений в тактике российской армии, которая полагается на поле боя больше на пехоту, а не на технику и которая предполагает большое количество потерь. Выступление Медведева 23 февраля было направлено на то, чтобы привить всему российскому населению понимание того, что потери необходимы и жертвы нужно приносить.

Также Путин устанавливает условия для компенсации значительных финансовых проблем, которые могут возникнуть в результате любого будущего ограниченного призыва в резерв по собственному желанию. Путин провел встречу с вдовами российских военнослужащих, погибших в Украине, на которой заявил, что "Родина", за которую погибли их мужья, всегда будет с вдовами. Путин заявил, что будет и дальше требовать от всех уровней власти "постоянного внимания" к поддержке семей ветеранов.

Но в Институте напоминают, что широкий спектр социальных льгот, которые российское правительство предоставляет солдатам и их семьям для стимулирования добровольного призыва, значительно обременяет российский бюджет. Будущие ограниченные, поэтапные призывы в резерв значительно увеличат финансовое бремя для российского правительства, и Путин, возможно, готовится сократить эти льготы и компенсации, начиная призывы, чтобы дать российской экономике некоторую передышку. Путину, вероятно, также потребуется более равномерно распределить компенсации и льготы, которые получают контрактные солдаты и военнослужащие, призванные по собственному желанию, чтобы избежать недовольства по поводу несправедливости внутри российских вооруженных сил.

Путин, вероятно, осознает, что такие изменения могут вызвать внутреннюю негативную реакцию, поскольку он стал свидетелем онлайн-критики его предыдущей политики, которая сократила выплаты Кремля российским солдатам.

Так что встреча Путина с вдовами солдат ВС РФ 23 февраля — это была попытка убедить российское общество в том, что российское правительство не собирается полностью отказываться от поддержки солдат, даже если Кремль призовет больше войск и сократит их льготы и выплаты. Особо следует отметить стремление Путина к поддержке вдов, поскольку недовольные группы жен и матерей ветеранов исторически возглавляли крупные советские и российские социальные движения, в том числе протестуя против советского вторжения в Афганистан и российских войн в Чечне. Кремль также недавно усилил свою кампанию по цензуре в интернете, вероятно, для того, чтобы предотвратить внутреннюю негативную реакцию на будущие политические решения, которые могут быть непопулярны внутри страны, такие как начало ограниченных, поэтапных призывов в резерв и сокращение льгот и выплат солдатам.

