Возвращение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Белый дом не принесло России стратегических дивидендов, несмотря на ожидания Кремля. Американский лидер не поддержал геополитические амбиции российского диктатора Владимира Путина.

Вторжение Владимира Путина в Украину в 2022 году было не только попыткой захвата территорий, но и демонстрацией претензии на уважение и влияние, напоминает издание The New York Times. Он, несомненно, предполагал, это даст России силу формировать судьбу Европы.

Возвращение Трампа сначала казалось для Путина шансом на быструю победу. Трамп, казалось, стремился избавиться от войны в Украине, утверждая, что может завершить ее за 24 часа. Кремль надеялся, что со временем Россия и Соединенные Штаты восстановят отношения и будут сотрудничать — от контроля над вооружениями до торговли. Год спустя эти надежды развеялись. Усилия России по нормализации двусторонних отношений ни к чему не привели.

Во-первых, Трамп пренебрег геополитическими стремлениями Путина. После американских ударов по Ирану в июне Трамп отклонил предложение Путина стать посредником. Позже господин Трамп даже не побеспокоился пригласить российского лидера на саммит, который он провел в Египте, чтобы отпраздновать прекращение огня в Газе.

Во-вторых, американский президент также не проявил особой заботы о российских партнерах, союзниках или сферах влияния. На Кавказе, который Кремль рассматривал как задний двор России, господин Трамп демонстративно играл роль посредника в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, отправив вице-президента Джей Ди Вэнса для заключения соглашения. В Венесуэле, устранив Николаса Мадуро, он показал, насколько сильно он может угрожать российскому союзнику. Трамп также может снова нанести удар по Ирану.

В-третьих, Трамп ввел санкции против российских нефтяных компаний, захватил танкер под российским флагом и давил на Индию, чтобы она прекратила покупать российскую сырую нефть.

В-четвёртых, относительно контроля над вооружениями — Трамп выдвинул на обсуждение вопрос о создании "Большой двойки", только с участием Вашингтона и Пекина. Вашингтонский лидер намекнул, что любое будущее соглашение должно включать Китай. Такое отношение распространилось и на "Совет мира" господина Трампа. Россия может подчиниться или остаться в стороне. Для страны, стремящейся к чему-то вроде паритета, это, несомненно, считается подчинением.

И, наконец, в-пятых, Россия остается скованной войной против Украины, которая длится уже пятый год. Несмотря на все свои колебания, Трамп "не отдал" страну России. Не имея возможности получить от Трампа то, чего он хочет в Украине, Путин будет продолжать борьбу, все больше вбрасывая ресурсы России в войну, чья стоимость, как в финансах, так и в людях, будет расти все выше.

Напомним, что утром 22 февраля Секретная служба США сообщила о ликвидации вооруженного мужчины. Он пытался незаконно проникнуть на территорию Мар-а-Лаго — резиденции Дональда Трампа. Во время инцидента президент США и первая леди Мелания Трамп находились в Белом доме в Вашингтоне.

Ранее мы также информировали, что администрация Трампа допускает возможность договоренности с Ираном, что это не приведет к созданию ядерного оружия. В то же время Трамп рассматривает и более жесткие сценарии, включая удары по верховному лидеру Алие Хаменеи и его сыну.