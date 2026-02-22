Прорывался в Мар-а-Лаго: охрана Трампа застрелила 20-летнего мужчину с дробовиком

22 февраля утром Секретная служба США объявила о том, что вооруженный мужчина был застрелен при попытке незаконного проникновения на охраняемую территорию Мар-а-Лаго, резиденции и частного клуба Дональда Трампа во Флориде, расположенного в Палм-Бич.

На момент инцидента президент США находился в Белом доме в Вашингтоне, как и первая леди Мелания Трамп, сообщает The Guardian.

По данным Секретной службы, неизвестного мужчину "заметили у северных ворот Мар-а-Лаго с предметом, похожим на дробовик, и канистрой с топливом".

Личность застреленного мужчины пока не установлена. По предварительным данным следствия, ему было около 20 лет, он – из Северной Каролины. Несколько дней назад его семья сообщила о его пропаже.

Следователи полагают, что он покинул Северную Каролину и направился на юг, по пути приобретя дробовик, сообщил представитель Секретной службы Энтони Гульельми. Он добавил, что чехол от оружия найден в машине мужчины.

Он въехал через северные ворота Мар-а-Лаго, когда оттуда выезжал другой автомобиль. Его остановили агенты Секретной службы и сотрудники правоохранительных органов округа Палм-Бич, после чего он был смертельно ранен.

Участвовавшие в инциденте агенты Секретной службы будут отстранены от службы на время расследования "в соответствии с политикой ведомства".

Сейчас следователи сейчас работают над составлением психологического профиля и установлением мотива.

Напомним, в июле 2024 года Трамп был ранен во время покушения на убийство, когда выступал на митинге сторонников в Батлере, штат Пенсильвания, в ходе президентской избирательной кампании. Пуля задела его ухо, и несколько зрителей погибли. После покушения на Дональда Трампа эксперты предположили, почему Мэтью Крукс в него не попал, хотя он успел сделать несколько выстрелов.

Затем 15 сентября того же года мужчину с винтовкой задержали после того, как он ждал возле поля для гольфа Трампа в Уэст-Палм-Бич, пока президент играл в гольф. По всей видимости, он направлял оружие через ограждение. В начале этого месяца он был приговорен к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что осужденный за покушение на Трампа пытался ударить себя ручкой в шею после оглашения приговора.