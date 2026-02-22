Проривався в Мар-а-Лаго: охорона Трампа застрелила 20-річного чоловіка з дробовиком

22 лютого вранці Секретна служба США оголосила про те, що озброєний чоловік був застрелений під час спроби незаконного проникнення на територію, що охороняється, Мар-а-Лаго, резиденції і приватного клубу Дональда Трампа у Флориді, розташованого в Палм-Біч.

На момент інциденту президент США перебував у Білому домі у Вашингтоні, як і перша леді Меланія Трамп, повідомляє The Guardian.

За даними Секретної служби, невідомого чоловіка "помітили біля північних воріт Мар-а-Лаго з предметом, схожим на дробовик, і каністрою з паливом".

Особу застреленого чоловіка поки що не встановлено. За попередніми даними слідства, йому було близько 20 років, він — із Північної Кароліни. Кілька днів тому його сім'я повідомила про його зникнення.

Слідчі вважають, що він покинув Північну Кароліну і попрямував на південь, по дорозі придбавши дробовик, повідомив представник Секретної служби Ентоні Гульєльмі. Він додав, що чохол від зброї знайдено в машині чоловіка.

Відео дня

Він в'їхав через північні ворота Мар-а-Лаго, коли звідти виїжджав інший автомобіль. Його зупинили агенти Секретної служби і співробітники правоохоронних органів округу Палм-Біч, після чого його було смертельно поранено.

Агенти Секретної служби, які брали участь в інциденті, будуть відсторонені від служби на час розслідування "відповідно до політики відомства".

Наразі слідчі зараз працюють над складанням психологічного профілю та встановленням мотиву.

Нагадаємо, у липні 2024 року Трамп був поранений під час замаху на вбивство, коли виступав на мітингу прихильників у Батлері, штат Пенсільванія, під час президентської виборчої кампанії. Куля зачепила його вухо, і кілька глядачів загинули. Після замаху на Дональда Трампа експерти припустили, чому Метью Крукс у нього не влучив, хоча він встиг зробити кілька пострілів.

Потім 15 вересня того ж року чоловіка з гвинтівкою затримали після того, як він чекав біля поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч, поки президент грав у гольф. Судячи з усього, він спрямовував зброю через огорожу. На початку цього місяця його було засуджено до довічного ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що засуджений за замах на Трампа намагався вдарити себе ручкою в шию після оголошення вироку.