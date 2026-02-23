Повернення президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до Білого дому не принесло Росії стратегічних дивідендів, попри очікування Кремля. Американський лідер не підтримав геополітичні амбіції російського диктатора Володимира Путіна.

Вторгнення Володимира Путіна в Україну у 2022 році було не лише спробою захоплення територій, а й демонстрацією претензії на повагу та вплив, нагадує видання The New York Times. Він, безсумнівно, припускав, це дасть Росії силу формувати долю Європи.

Повернення Трампа спершу здавалося для Путіна шансом на швидку перемогу. Трамп, здавалося, прагнув позбутися війни в Україні, стверджуючи, що може завершити її за 24 години. Кремль сподівався, що з часом Росія та Сполучені Штати відновлять відносини та співпрацюватимуть — від контролю над озброєннями до торгівлі. Рік потому ці надії розвіялися. Зусилля Росії щодо нормалізації двосторонніх відносин ні до чого не призвели.

По-перше, Трамп знехтував геополітичними прагненнями Путіна. Після американських ударів по Ірану в червні, Трамп відхилив пропозицію Путіна стати посередником. Пізніше пан Трамп навіть не потурбувався запросити російського лідера на саміт, який він провів у Єгипті, щоб відсвяткувати припинення вогню в Газі.

По-друге, американський президент також не виявив особливої ​​турботи про російських партнерів, союзників чи сфери впливу. На Кавказі, який Кремль розглядав як задній двір Росії, пан Трамп демонстративно грав роль посередника у врегулюванні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, відправивши віцепрезидента Джей Ді Венса для укладання угоди . У Венесуелі, усунувши Ніколаса Мадуро, він показав, наскільки сильно він може загрожувати російському союзнику. Трамп також може знову завдати удару по Ірану.

По-третє, Трамп запровадив санкції проти російських нафтових компаній, захопив танкер під російським прапором і тиснув на Індію, щоб вона припинила купувати російську сиру нафту.

По-четверте, щодо контролю над озброєннями – Трамп висунув на обговорення питання про створення "Великої двійки", лише за участю Вашингтона та Пекіна. Вашингтонський лідер натякнув, що будь-яка майбутня угода повинна включати Китай. Таке ставлення поширилося і на «Раду миру» пана Трампа. Росія може підкоритися або залишитися осторонь. Для країни, яка прагне чогось на кшталт паритету, це, безсумнівно, вважається підпорядкуванням.

І, нарешті, по-п'яте, Росія залишається скутою війною проти України, яка триває вже п'ятий рік. Незважаючи на всі свої коливання, Трамп "не віддав" країну Росії. Не маючи змоги отримати від Трампа те, чого він хоче в Україні, Путін продовжуватиме боротьбу, дедалі більше вкидаючи ресурси Росії у війну, чия вартість, як у фінансах, так і в людях, зростатиме дедалі вищою.

Нагадаємо, що вранці 22 лютого Секретна служба США повідомила про ліквідацію озброєного чоловіка. Він намагався незаконно проникнути на територію Мар-а-Лаго — резиденції Дональда Трампа. Під час інциденту президент США і перша леді Меланія Трамп перебували у Білому домі у Вашингтоні.

Раніше ми також інформували, що адміністрація Трампа допускає можливість домовленості з Іраном, що це не призведе до створення ядерної зброї. Водночас Трамп розглядає і жорсткіші сценарії, включно з ударами по верховному лідеру Алії Хаменеї та його сину.