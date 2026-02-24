Як війна в Україні вплинула на Зеленського та Путіна: в Sky News підмітили головні зміни

Повномасштабна російсько-українська війна триває вже 4 роки — понад 1 460 днів. Президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін за цей час зазнали трансформацій — як зовнішніх, так і особистісних.

Про те, як війна в Україні змінила Зеленського та Путіна, пише репортер Sky News Марк Ваятт. Він зазначив, що протягом повномасштабного вторгнення ці дві фігури лишалися центральними у протистоянні двох країн.

Автор статті дослідив імідж лідерів України й РФ всередині країн і за кордоном, а також те, як війна вплинула на їхні особистості.

Як війна в Україні змінила Зеленського

Володимир Зеленський, за словами Марка Ваятта, зазнав за останні 4 роки однієї з найдраматичніших трансформацій серед усіх лідерів сучасності. Він швидко здолав шлях від відносно недосвіченого президента до центрального символу опору та демократичної непокори.

Репортер зазначив, що до 24 лютого 2022 року Зеленський з'являвся на публіці гладко поголеним і в костюмах, та після повномасштабного вторгнення РФ він став загартованим лідером воєнних часів, і його зовнішність і стиль одягу набули відповідних рис.

Відео дня

Зеленський до та після повномасштабного вторгнення РФ Фото: колаж Фокус

Автор статті нагадав, що після вторгнення РФ 2022 року рівень схвалення та довіри до Зеленського всередині України різко зріс, а його рішення залишитися у Києві стало символом національного опору. Відтоді президент залишається центральною об'єднуючою фігурою в Україні, проте за роки війни через втому від бойових дій, економічну напругу, корупційні скандали його внутрішні рейтинги дещо знизилися.

Глобальний авторитет Зеленського за кордоном після 2022 року також різко зріс. Президент України звертався до парламентів, світових лідерів і громадськості, щоб заручитися підтримкою, та позиціював свою країну як захисницю європейських і західних цінностей.

"Ззовні залишаються питання — переважно з боку Європи — щодо здатності пана Зеленського боротися з корупцією вдома, хоча його репутація в Росії залишається негативною, але загалом його імідж на світовій арені залишається позитивним", — пише репортер.

Також він зазначив, що чотири роки повномасштабного вторгнення змінили Зеленського як особистість. Перша леді Олена Зеленська розповідала, що її чоловік став більше цінувати такі прості речі, як спілкування з родиною, а фото сина чи доньки зараз можуть його емоційно зворушити сильніше, ніж раніше.

Як війна в Україні змінила Путіна

Попри сподівання РФ завоювати Україну за кілька днів, наразі почався вже п'ятий рік російсько-української війни. Марк Ваятт зазначив, що за цей час Володимир Путін отримав статус ізгоя у світі та перетворився на міжнародній арені на більш маргіналізовану фігуру.

У плані своїх публічних виступів і манері поведінки після повномасштабного вторгнення в Україну Путін також став більш ізольованим, стверджуючи, що від початку війни він "менше жартує".

Журналіст наголосив, що при цьому всередині РФ популярність Путіна підтримується контрольованими державою меседжами, придушенням інакомислення та патріотичною мобілізацією попри невдачі на фронті за зростання економічної напруженості. Його рейтинги після 24 лютого 2022 року різко зросли та сягнули найвищих показників за останні роки, і санкції, мобілізація та економічний тиск знизили їх лише трохи.

Оцінити ставлення росіян до Путіна може бути важко через цензуру та контроль над ЗМІ. Втім іноді ці заходи не зупиняють пряму критику — одна росіянка писала лідеру Кремля з вимогою пояснити, чому її загиблий син, 18-річний строковик, брав участь у бойових діях в Україні.

Також шкоди рейтингу Путіна завдає зростання вартості життя в Росії та скорочення доходів попри офіційні запевення в економічній стійкості.

Володимир Путін до та після повномасштабного вторгнення в Україну Фото: колаж Фокус

Помітно погіршилася репутація Путіна за кордоном: повномасштабне вторгнення в Україну закинуло його в широку дипломатичну ізоляцію.

"Пан Путін більше не може комфортно сидіти за міжнародними столами та форумами, які часто відвідують світові держави, а кілька західних урядів повністю розірвали зв'язки", — пише репортер.

При цьому російський лідер підтримує тісні стосунки з небагатьма союзниками, зокрема Північною Кореєю та Китаєм.

Ваятт зазначив, що винятком у цьому є США — після повернення до Білого дому Дональда Трампа між президентами відбулося кілька телефонних дзвінків й особиста зустріч на Алясці, що свідчить про бажання Вашингтона та Москви переглянути відносини.

Журналіст додав, що повномасштабна війна в Україні безсумнівно позначилася на російському диктаторі як на особистості. Наприкінці 2024 року на пресконференції Путін казав, що "майже перестав сміятися".

"Путін також, схоже, став більш фізично та соціально ізольованим під час війни, з меншою кількістю спонтанних публічних взаємодій та скороченням закордонних поїздок порівняно з довоєнними роками", — пише автор статті.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що Трамп повинен побачити, як ним маніпулює Путін, і назвав російського диктатора "поганим актором".

Аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 23 лютого писали, що Путін готує росіян до "величезної відповідальності" і нових втрат у війні в Україні.