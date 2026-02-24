Как война в Украине повлияла на Зеленского и Путина: в Sky News подметили главные изменения

Полномасштабная российско-украинская война длится уже 4 года — более 1 460 дней. Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин за это время претерпели трансформации — как внешние, так и личностные.

О том, как война в Украине изменила Зеленского и Путина, пишет репортер Sky News Марк Ваятт. Он отметил, что в течение полномасштабного вторжения эти две фигуры оставались центральными в противостоянии двух стран.

Автор статьи исследовал имидж лидеров Украины и РФ внутри стран и за рубежом, а также то, как война повлияла на их личности.

Как война в Украине изменила Зеленского

Владимир Зеленский, по словам Марка Ваятта, претерпел за последние 4 года одну из самых драматических трансформаций среди всех лидеров современности. Он быстро преодолел путь от относительно невежественного президента до центрального символа сопротивления и демократического неповиновения.

Репортер отметил, что до 24 февраля 2022 года Зеленский появлялся на публике гладко выбритым и в костюмах, но после полномасштабного вторжения РФ он стал закаленным лидером военных времен, и его внешность и стиль одежды приобрели соответствующие черты.

Автор статьи напомнил, что после вторжения РФ в 2022 году уровень одобрения и доверия к Зеленскому внутри Украины резко вырос, а его решение остаться в Киеве стало символом национального сопротивления. С тех пор президент остается центральной объединяющей фигурой в Украине, однако за годы войны из-за усталости от боевых действий, экономического напряжения, коррупционных скандалов его внутренние рейтинги несколько снизились.

Глобальный авторитет Зеленского за рубежом после 2022 года также резко вырос. Президент Украины обращался к парламентам, мировым лидерам и общественности, чтобы заручиться поддержкой, и позиционировал свою страну как защитницу европейских и западных ценностей.

"Извне остаются вопросы — преимущественно со стороны Европы — относительно способности господина Зеленского бороться с коррупцией дома, хотя его репутация в России остается негативной, но в целом его имидж на мировой арене остается положительным", — пишет репортер.

Также он отметил, что четыре года полномасштабного вторжения изменили Зеленского как личность. Первая леди Елена Зеленская рассказывала, что ее муж стал больше ценить такие простые вещи, как общение с семьей, а фото сына или дочери сейчас могут его эмоционально тронуть сильнее, чем раньше.

Как война в Украине изменила Путина

Несмотря на надежды РФ завоевать Украину за несколько дней, сейчас начался уже пятый год российско-украинской войны. Марк Ваятт отметил, что за это время Владимир Путин получил статус изгоя в мире и превратился на международной арене в более маргинализированную фигуру.

В плане своих публичных выступлений и манере поведения после полномасштабного вторжения в Украину Путин также стал более изолированным, утверждая, что с начала войны он "меньше шутит".

Журналист отметил, что при этом внутри РФ популярность Путина поддерживается контролируемыми государством месседжами, подавлением инакомыслия и патриотической мобилизацией несмотря на неудачи на фронте при росте экономической напряженности. Его рейтинги после 24 февраля 2022 года резко выросли и достигли самых высоких показателей за последние годы, и санкции, мобилизация и экономическое давление снизили их лишь немного.

Оценить отношение россиян к Путину может быть трудно из-за цензуры и контроля над СМИ. Впрочем иногда эти меры не останавливают прямую критику — одна россиянка писала лидеру Кремля с требованием объяснить, почему ее погибший сын, 18-летний срочник, участвовал в боевых действиях в Украине.

Также ущерб рейтингу Путина наносит рост стоимости жизни в России и сокращение доходов, несмотря на официальные заверения в экономической устойчивости.

Заметно ухудшилась репутация Путина за рубежом: полномасштабное вторжение в Украину забросило его в широкую дипломатическую изоляцию.

"Господин Путин больше не может комфортно сидеть за международными столами и форумами, которые часто посещают мировые державы, а несколько западных правительств полностью разорвали связи", — пишет репортер.

При этом российский лидер поддерживает тесные отношения с немногими союзниками, в частности Северной Кореей и Китаем.

Ваятт отметил, что исключением в этом являются США — после возвращения в Белый дом Дональда Трампа между президентами состоялось несколько телефонных звонков и личная встреча на Аляске, что свидетельствует о желании Вашингтона и Москвы пересмотреть отношения.

Журналист добавил, что полномасштабная война в Украине несомненно сказалась на российском диктаторе как на личности. В конце 2024 года на пресс-конференции Путин говорил, что "почти перестал смеяться".

"Путин также, похоже, стал более физически и социально изолированным во время войны, с меньшим количеством спонтанных публичных взаимодействий и сокращением зарубежных поездок по сравнению с довоенными годами", — пишет автор статьи.

