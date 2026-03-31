Доверие к Путину стремительно падает: украинская разведка назвала ключевые причины

В России население начало все меньше доверять кремлевскому режиму и ключевым государственным институтам. В марте доля граждан, которые негативно оценивают ситуацию в стране, выросла до 24%, на 6% больше, чем в ноябре 2025 года.

Зато только 61% против 74% россиян в ноябре считают, что страна движется в правильном направлении. На это обращают внимание в Службе внешней разведки Украины.

Также отмечено и снижение рейтинга кремлевского диктатора Владимира Путина — с 87% до 80%. При этом уровень неодобрения российского лидера вырос до 15%.

Действия московского правительства не поддерживают 29%, а поддержка снизилась с 78% до 66%. Снижение доверия замечено и к Государственной думе РФ — 53% по сравнению с 66% в ноябре, а поддержка губернаторов упала до 66%

В разведке обращают внимание, что такую динамику подтверждают как в "Левада-центре", так и в прокремлевском ВЦИОМ, по результатам опроса 20,1% респондентов заявили о недоверии к президенту, еще 18,3% — о неодобрении его деятельности. При этом старшие демонстрируют более высокую лояльность, тогда как молодежь значительно чаще занимает критическую позицию.

Відео дня

Каковы причины недоверия к власти

Рост недоверия к российскому правительству и лично Владимиру Путину связывают с рядом факторов:

рост финансовой нагрузки на население через налоговую политику;

усиление ограничений доступа к интернету;

накопленная усталость от российско-украинской войны.

На этом фоне в обществе усиливается ощущение социальной несправедливости, что подрывает доверие к решениям власти даже тогда, когда они носят стабилизационный характер.

"Социологи фиксируют формирование в России модели "инерционная лояльность": формально высокие рейтинги сохраняются, однако их социальная база постепенно сужается. Это повышает уязвимость кремлевской системы к точечным кризисным ситуациям, прежде всего экономическим. Параллельно снижается эффективность информационного контроля: даже при высоком уровне декларируемой поддержки растет доля тех, кто не воспринимает официальные нарративы", — отмечают в Службе внешней разведки.

