После блокировки Telegram: РФ оказалась на предпоследнем месте в рейтинге свободы интернета (фото)

Портал Cloudwards провел исследование рейтинга цензуры в интернете, где последнее место традиционно заняла Северная Корея. В то же время Россия очень быстро опустилась в этом списке, заняв предпоследние места рядом с действующими недемократическими режимами Китая, Ирана и Пакистана.

Специалисты отмечают, что за последние несколько лет уровень цензуры в интернет-сегменте значительно вырос из-за факторов безопасности и политических факторов. Об этом говорится в полном отчете организации.

Cloudwards проанализировал четыре категории: доступность торрент-сайтов, контента для взрослых, политического и гражданского контента, а также VPN-сервисов. Авторы опирались на данные OONI Explorer и Freedom House, а также на правительственные сообщения, судебные решения и нормативные документы.

Россия получила 4 балла из 100. Столько же набрали Пакистан, Иран и Китай. В отчете отмечается, что ни одна из этих стран не была отмечена как "полностью доступная" ни в одной из категорий.

Все упомянутые страны сейчас блокируют или имели историю временной блокировки определенных глобальных социальных сетей — в частности X, Facebook, YouTube и TikTok. Последнее место в рейтинге заняла КНДР (0 баллов из 100). Большинство граждан Северной Кореи не имеют никакого доступа к интернету — исключение составляет лишь приближенная к власти элита.

Одиннадцать стран занимают первое место с результатом 92 балла. Это были Финляндия, Исландия, Норвегия, Бельгия, Дания, Словакия, Лихтенштейн, Суринам, Коста-Рика, Новая Зеландия и Восточный Тимор.

Ранее Фокус рассказывал о том, как в России обвалились системы банковских платежей. Эксперты говорят, что проблемы возникли на фоне блокировки Telegram и VPN.

Впоследствии стало известно, что в РФ стремительно падает доверие к Путину. В марте доля граждан, которые негативно оценивают ситуацию в стране, выросла до 24%, на 6% больше, чем в ноябре 2025 года.