"Наш регіон став прифронтовим": голова Ленінградської області скаржиться на українські дрони

За перші три місяці 2026 року в Ленінградській області нібито було збито 243 українських безпілотники.

Тож тепер російський регіон став "прифронтовим", поскаржився губернатор Олександр Дрозденко під час свого звіту в області. Про це пише російське видання "Медуза".

"У нас найдовший кордон із країнами недружнього блоку НАТО. Наш регіон став не тільки прикордонним, а й прифронтовим", — заявив він.

Чиновник взявся переконувати, що цілями атак були не тільки портові потужності, а також намагання "посіяти паніку та викликати соціальну напругу" в РФ.

Також Дрозденку довелося пояснювати відключення інтернету в регіоні, яке дуже дратує росіян та суттєво впливає на рейтинг довіри до Путіна.

"Хочеться сказати тим, хто запитує про стабільний інтернет: "А що ти зробив для перемоги, щоб з’явився стабільний інтернет?" — накинувся путінський чиновник на росіян.

Вибухи в РФ та відключення інтернету: що відомо

Нагадаємо, що безпілотники активно атакували Ленінградську область наприкінці березня. Удари, серед іншого, прийшлися по порту Усть-Луга — важливому для російського експорту нафти транспортному вузлу. Влада Росії пояснює відключення мобільного інтернету, зокрема під час атак дронів, "інтересами безпеки".

Зокрема 7 квітня безпілотники знову атакували Ленінградську область. Губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що сили ППО збили над регіоном 22 дрони. Але в соцмережі з'явилося відео пожежі в порту.

Видання Bloomberg тільки 5 квітня повідомляло, що порт Усть-Луга днями відновив навантаження нафти після кількох днів перебоїв у роботі. Дрони активно атакують ключовий для експорту порт Усть-Луга з 25 березня 2026 року.

Відтак у Росії влада почала пом’якшувати обмеження доступу до інтернету після хвилі невдоволення серед населення та бізнесу, що позначилося навіть на рейтингах кремлівського очільника Володимир Путін. Побоювання політичних наслідків напередодні виборів змусили Кремль переглянути жорстку політику цифрового контролю. Громадська реакція на посилення інтернет-обмежень у Росії, зокрема щодо месенджера Telegram, змушує Кремль переосмислити свою ініціативу, повідомляє Bloomberg 14 квітня.